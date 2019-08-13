散步驚見全藍「納美蛇」！特生中心解惑：死後體內色素褪去

▲南投市民日前在產業道路散步時驚見一條藍色但已死亡的蛇，上網詢問蛇名引發熱烈討論。（圖／翻自臉書南投人聊天室）

記者白珈陽／南投報導

「請問…這條藍色蛇叫什麼？是納美人養的嗎？」南投市曾姓民眾日前登山時，在產業道路上驚見一條藍色的蛇，由於體色相當罕見，於是他拍下照片PO網詢問蛇名，引發網友熱烈討論。有人看了驚呼：這是一條要價不斐的百萬「藍血蛇」，也有人開玩笑的說這是一條「國民黨蛇」，最後，農委會特生中心給出正確答案，其實這條「納美蛇」，是一條死後體內色素褪去的「青蛇」。

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▲南投市民日前在產業道路散步時驚見一條藍色但已死亡的蛇，上網詢問蛇名引發熱烈討論。

台灣蛇類種類繁多，常見的有百步蛇、雨傘節、龜殼花、鎖鍊蛇、赤尾青竹絲、錦蛇、眼鏡蛇…等，體色不是黑白相間、棕色為底帶黑色斑點，就是綠色、紅色等花紋，因此當網友看到這麼一條藍色的「納美蛇」，不禁感到好奇、紛紛議論，究竟這尾「青蛇」的體色，是怎麼從青色轉為藍色的？

對此，農委會特有生物研究保育中心指出，「紅、黃、藍」為大自然3原色，也存在於許多野生動物體內，其中，構成「青蛇」體色的為黃、藍色素細胞，使其有著翠綠的外表，因此又稱為翠青蛇或大青蛇，為黃頷蛇科青蛇屬的爬行動物，是台灣原生蛇類之一，成蛇體長可達1公尺以上。

特生中心提到，在野生動物死亡後，體內各種色素細胞分泌依然均等，因此體色不會改變；但青蛇不同，青蛇在死去後，體內「黃」色素細胞會先行被分解、消失，而青蛇在缺少了黃色素的情況下就會逐漸變成藍色，就成了網友所看到的圖片中呈現藍色的「納美蛇」。

▲青蛇以蚯蚓為主食，這條青蛇不知何故，在進食時不幸死亡，可以看到牠體色逐漸由綠轉藍。（圖／取自自然攝影中心）

根據台灣動物路死觀察網（又稱路殺社，Road Kill，車禍之意）統計資料顯示，從2011年至今，民眾通報「青蛇」遭路殺的件數有2743件，為路殺排行榜所有蛇類之冠，其中，南投就多達283件。至於為何青蛇這麼容易遇到「交通事故」？原因在於，青蛇相較其他蛇類較為溫馴，且以蚯蚓為主食，經常為了覓食徘徊於低海拔山區、在路邊草叢穿梭，因此遭路殺的機率也就相對提高。

▲青蛇個性溫馴，不隨意攻擊人。圖為消防局獲報後，到民眾家捕獲的青蛇，青蛇任由消防人員把玩情形。（圖／資料照片）

而網友知道這條藍色的「納美蛇」，原來就是青蛇死後褪色導致之後，除感到十分新鮮，也大開台灣兩大政黨玩笑，「青蛇轉投藍營，以死明志」、「原來是國民黨派去民進黨臥底的」、「這是一條國民黨蛇」，更多的網友則回覆，「感謝！長知識了！」。