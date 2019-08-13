會員專屬！　免費「一對一寵物行為諮詢」就在東寵蘆竹店

▲東寵蘆竹店於18日舉辦寵物行為專屬諮詢活動。（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，點圖可放大）

實習記者呂欣潞／綜合報導

你的毛孩會散步到一半突然暴衝嗎？或是經常亂咬家裡的東西，讓你非常困擾嗎？東森寵物雲蘆竹門市為了幫助飼主解決惱人的寵物問題，將於8月18日（日）在門市舉辦諮詢活動，邀請寵物行為訓練師大廷提供專業諮詢，只需要10分鐘，就能讓大家更加了解自己的毛孩！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

請繼續往下閱讀...

本次活動比較特別，過程採用預約制一對一，諮詢時間約10分鐘內，可以向老師詢問狗狗的行為問題。只要您是東寵會員（現在可免費加入），就能免費獨享「市價10分鐘300元的專人諮詢服務」，限額30名，還不趕快手刀報名起來，讓你更了解毛孩個性、解決惱人問題，讓彼此感情更加融洽。►►►報名連結：forms.gle/5eyHsqBnxmTvYRi69

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲快帶毛孩去東寵蘆竹店參加活動吧！（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

【活動資訊】

時間：8/18 13:00~19:00 寵物行為專屬諮詢服務，以狗狗為主

地點：桃園市蘆竹區南昌路266號 (東森寵物雲桃園蘆竹店 )

電話：03-312-0236

【活動說明】

（1）採一對一預約制，30名額滿。

（2）諮詢時間約10分鐘內，可向老師詢問希望解決的寵物惱人問題或寵物行為諮詢。

（3）有接到電話確認才算報名成功唷！

市價10分鐘300元專業諮詢服務，東寵會員獨享免費回饋，要報名要快唷！

►►►報名連結：forms.gle/5eyHsqBnxmTvYRi69