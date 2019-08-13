異色瞳吉娃娃「粗眉只畫單邊」　媽被罵虐狗：牠天生就長這樣

▲狗狗天生自帶半邊粗眉。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

長相太特別老是被誤會！泰國一名飼主日前領養一隻非常有特色的吉娃娃Lucky，天生有著不對稱的臉蛋，漂亮的異色瞳，還自帶單邊的「兩津粗眉」，卡通人物般的長相十分吸睛，導致馬麻常常被誤會是故意幫牠畫得，每次都要跟路人解釋半天。

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▲Lucky的眉毛常常被誤會是被奇異筆畫的。



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2歲的Lucky在8月初被飼主Charice Fca Cha領養回家，當時牠已經是個小明星，每當跟馬麻出去散步，路人都會被牠的瞳色和眉毛驚艷，「每個人反應不同，有的是驚訝跟興奮，但也有人覺得是我拿奇異筆幫狗狗畫上去，所以我都要解釋好幾遍，牠是原本就長這樣！」

▲Lucky出去常常會受到注目禮。



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Charice Fca Cha表示，剛領養Lucky的時候身材很瘦小，儘管天生左右臉大不同，卻一點也沒有影響到牠的健康狀況，在家人眼中就只是一隻普通的小狗，但外出時總是會受到強烈的關注，「還好牠很樂在其中，對於拍照摸摸一點都不抗拒，似乎還對自己總是能得到特殊待遇感到驕傲呢！」

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