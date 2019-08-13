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帶愛犬去池塘玩球消暑！30分鐘屎尿失禁...送急診宣告腦死

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▲▼家人帶愛犬去湖邊玩球消暑！30分鐘尿失禁...送急診宣告腦死。（圖／翻攝自Morgan Fleming臉書）

▲一家三口到池塘消暑，沒想到卻發生致命悲劇。（圖／翻攝自Morgan Fleming臉書，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

開心的早晨在短短1小時全走樣。美國喬治亞州一對夫妻10日早晨帶著邊境牧羊犬艾亞(Arya)到池塘消暑，玩球大約30分鐘返程，狗狗疑似遭藍綠藻汙染導致中毒，搭車途中突然嘔吐、屎尿失禁，送進獸醫院的急診室，已經被宣告腦死，讓夫妻倆悲痛欲絕，抱著愛犬淚崩。

女飼主摩根(Morgan Fleming)在10日分享貼文描述，當天早上她和丈夫覺得天氣太熱，想帶著愛犬艾亞一同去池塘游泳消暑，2人1狗泡在水裡玩你丟我撿，度過愉快的上午。直到要開車回家，他們發現狗狗突然發出奇怪的聲音，接著開始嘔吐、大便在車上，「我們打電話給熟識的獸醫，告訴他艾亞的情況，他說艾亞的情況非常危急，建議直接送到急診室搶救，但在這時我們可愛的女孩已經陷入昏迷，站不起來。」

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▲▼家人帶愛犬去湖邊玩球消暑！30分鐘尿失禁...送急診宣告腦死。（圖／翻攝自Morgan Fleming臉書）

▲邊境牧羊犬和飼主在湖邊玩你丟我撿。

等到了獸醫院一切已經來不及，獸醫師宣告愛亞腦死，也查不出確切的病情，得知這個消息讓摩根當場崩潰，「今天是最可怕的一天，我們失去了最有趣最有愛最瘋狂的女孩，我們只能假設牠是被池塘水中的藍綠藻感染中毒。」

摩根將愛犬的經歷分享到網路上，並向已經去天堂的祂喊話，「親愛的艾亞，沒有狗能會取代你在我們心中的位置，我們已經比你知道的，更加想念你，希望你在天堂像一個不被束縛的女孩，和所有其他的邊境牧羊犬狗狗天堂幸福的奔跑。」也希望其他飼主能注意藍綠菌帶給狗狗的傷害。

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▲▼家人帶愛犬去湖邊玩球消暑！30分鐘尿失禁...送急診宣告腦死。（圖／翻攝自Morgan Fleming臉書）

▲狗狗送進醫院被宣告腦死。

藍綠藻主要在溫暖靜止的水中生存，經過時間累積大量繁殖，會形成「藻華」，讓水中呈現綠色或藍色，狗狗誤食有毒的藻類一開始會出現昏睡，接下來會嘔吐與腹瀉，並伴隨癲癇症狀，嚴重的話會導致犬隻死亡，美國也曾發生多起寵物吸入藍綠藻，導致中毒的事件。若是要帶愛犬下水，建議飼主遠離氣溫溫暖的靜止水域，如果水的顏色偏黃綠色、聞起來有發霉味，水域表層看得到像是泡沫般的覆蓋物，都有可能是感染的水源。

關鍵字： 池塘藍綠藻消暑腦死

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