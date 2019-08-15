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想讓毛小孩登上「台北捷運燈箱」嗎？　快來寫你對寶貝的真情語錄！

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▲狗狗／汪星人／寵物／毛小孩。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲「遇見你的那天，是永遠忘不了的美好回憶」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

寵物小組／綜合報導

「還記得，你和毛小孩相遇的那天嗎？」是什麼樣的因緣際會，讓牠成為了你的家人？快來參加【你與毛小孩的相遇『真情』語錄大募集】活動，寫下你們相遇時的心情與感動，就有機會讓毛小孩的照片登上台北捷運的燈箱，和更多人分享你們的故事喔！

►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

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▼想像一下，毛小孩登上捷運燈箱有多風光！（圖／ETtoday）

▲捷運燈箱。（圖／ETtoday）

毛爸毛媽寫下真情語錄後，主辦單位會根據作品的感動、創意和搞笑等項目，綜合評選出前三名，不僅作品可以登上台北捷運忠孝復興站和古亭站的燈箱廣告，還能獲得狗狗主食餐盒一箱 ，此外還有真情流露獎、創意有哽獎、超級爆笑獎，擔心自己文筆不好的朋友也別擔心，每個投稿的作品都能獲得抽獎機會，同樣有機會帶走一箱餐盒，歡迎大家共襄盛舉拿好禮！

活動怎麼玩？進入【你與毛小孩的相遇『真情』語錄大募集】活動頁面後，可以從6個語錄卡範例中，挑選1張創作，再上傳毛小孩的萌照、填入名字、年齡等資料，就可以獲得一張專屬的真情語錄卡，傳達你遇見毛小孩的感動。

▼活動頁面。（圖／ETtoday）

▲想讓毛小孩登上「捷運燈箱」嗎？　快來寫下你對他的真情語錄吧！。（圖／ETtoday）

▲想讓毛小孩登上「捷運燈箱」嗎？　快來寫下你對他的真情語錄吧！。（圖／ETtoday）

可愛的毛小孩總是讓人們的生命增添了許多美好回憶，每天回到家有熱烈迎接，開心地一同玩樂，悲傷時的不離不棄，依偎在腳邊的小小身影，時時刻刻都療癒我們疲憊的身心，當初想養寵物的決定，如今化作甜美的果實，讓更多人知道這樣的感動吧！

►►►我家寶貝要當明星！https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

▼柴柴：我一定是最上相的！（圖／達志／示意圖）

柴犬,柴柴,狗,寵物,汪星人（圖／達志／示意圖）

從小給毛小孩最好的！本次活動的餐盒獎品為Hills希爾思「小型及迷你犬輕巧主食餐盒」，是針對不同年齡的小型及迷你犬設計，提供精確調整的均衡營養，使用真材實料雞肉、糙米、綜合蔬菜製作而成，滿滿美味肉汁給狗狗健康與幸福感！各大寵物實體店及動物醫院皆有販售，即日起至10月25日也有買五送一的優惠活動，有興趣的朋友也可以到官方粉絲團留意最新資訊，養貓咪的朋友也有同樣優惠的健康美饌主食罐可以選擇喔！

►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

《活動辦法》

＊參加辦法
根據指定題目，投稿創意語錄，就有機會讓毛孩登上捷運燈箱，還有免費小型及迷你犬輕巧主食餐盒！

步驟一：點選「點我GO」開始遊戲。
步驟二：選一張語錄卡牌翻面。
步驟三：進行創意文字填空遊戲。
步驟四：上傳寵物萌照、輸入寵物姓名、年齡等資訊。
步驟五：查看結果。
步驟六：Facebook分享照片，專屬於你的真情語錄卡完成了！

＊活動時間
2019年8月15日至2019年8月28日23:59止。

＊活動獎項
《前三名》
第一名：作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站、古亭站)+3箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。
第二名：作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站、古亭站)+2箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。
第三名：作品刊登捷運燈箱(忠孝復興站、古亭站)+1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。

《真情流露獎》(3名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。
《創意有哽獎》(3名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。
《超級爆笑獎》(3名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。
《參加好運獎》(5名)：各1箱【Hills 希爾思】小型及迷你犬 輕巧主食餐盒(６入/箱)。
備註：得獎後會依據您家毛小孩的年紀贈送相對應的餐盒。
＊評選辦法
《前三名》：由主辦單位依作品的感動、創意和搞笑等綜合評選之。
《真情流露獎》：主辦單位從排除前3名的作品中，評選出3名最令人感動的作品頒發此獎項。
《創意有哽獎》：主辦單位從排除前3名的作品中，評選出3名最有創意的作品頒發此獎項。
《超級爆笑獎》：主辦單位從排除前3名的作品中，評選出3名最爆笑的作品頒發此獎項。
《參加好運獎》：每人投稿不限篇數，只要完成1次投稿即可獲得「參加好運獎」抽獎資格。備註：主辦單位將排除上述得獎作品，以隨機抽獎的方式抽出5名，頒發此獎項。

＊得獎公布日期
2018年9月10日於本活動網站公布，並寄送E-MAIL通知幸運得獎者。

＊注意事項

1. 本次活動由《東森新媒體控股股份有限公司》與《台灣希爾思寵物營養品有限公司》主辦。若參賽作品係因腥羶色題材、抄襲、節錄、盜取他人作品等侵犯個人智慧財產權之情事者，該名參賽者除了須自負相關法律責任，主辦單位同時有權取消參加與得獎資格。

2. 參賽作品投稿時，視為您同意主辦單位修改、編輯參賽作品內容，且視為您同意提供參賽作品予主辦單位不限期間、地域及形式使用於主辦單位所經營、管理及合作的官方網站、社群平台及戶外媒體平台（包含捷運燈箱等）。

3. 參賽作品投稿時，視為您同意主辦單位於本活動相關期間內得為公布得獎名單、寄送獎品及主辦單位行銷、宣傳其產品等範圍內蒐集、處理及利用您提供的個人資料（包含姓名、聯絡方式等），並在前述範圍內將您的個人資料提供予主辦單位所委託的第三人。

4. 得獎者需於期限內提供領取獎品的相關資訊，並依主辦單位指定方式與期限內領取獎品，如需本人親領時，得獎者應主動與主辦單位聯繫，並攜帶身分證件、得獎信件等資訊以利主辦單位核對身分。若未能配合前述方式、時間、地點，或是相關資訊缺漏、不完整者，均視為放棄本活動之得獎資格。

5. 若因得獎者提供資料有誤而導致獎品無法領取、送達或獎品經簽收後遺失等其他問題，主辦單位將不再補發任何獎品，相關責任由得獎者自行承擔，如有不便敬請見諒。

6. 獎項以實物為準，若遇產品缺貨或不可抗力之事由，主辦單位保有變更獎品內容之權利，得改由其他等值商品取代之。

7. 若有公開宣傳需求，得獎者須配合主辦單位宣傳拍照、受訪等相關事宜，同意主辦單位不限期限、地域及平台使用肖像與內容，不得再要求其他任何費用或回饋。

8. 得獎者依財政部國稅局制定之「各類所得扣繳標準」之規定，須配合填寫獎品兌換收據單（含身分證正反影本）、並供申報個人年度所得，若給付獎品價值超過新台幣 20,000 元，本公司將依法代扣 10 %稅款（海外人士或不具中華民國身分者，機會中獎所得稅為 20%）。若扣繳稅額未超過新台幣 2,000 元者，得免予扣繳；若得獎者未能依法繳納扣取稅額，即視為喪失得獎資格，主辦單位將依法規定於次年度寄發扣繳憑單，提供兌獎人所得申報。

9. 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利；主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，並毋須做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。

10. 參加者若因個人因素導致資料錯誤、不完整等問題，主辦單位一概不負任何責任，活動亦將照常舉行且不另做其他補償。

11. 本活動獎品之寄送區域僅限台灣本島及離島地區。

關鍵字： 毛小孩捷運燈箱真情語錄希爾思寵物食品餐盒

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