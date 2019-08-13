阿金露出一顆頭「凝視阿嬤」！汪汪大眼好心疼　背後原因超爆笑

在 Instagram 查看這則貼文 Luna （@lunahappypup）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 11 日 下午 12:16 張貼

記者吳鎮良／綜合報導

現在只要看到體型稍微豐腴的毛孩，第一直覺都會說是「阿嬤養的」，但並不是每個阿嬤都這麼寵孫喔！國外有隻黃金獵犬露娜（Luna）這天在車上聞到食物的味道，立刻從後座露出一顆頭，並且裝出水汪汪的大眼望著副駕座的阿嬤，有趣的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「lunahappypup」PO出這段影片並註解說，「當阿嬤不想分享的時候。」畫面中，吃貨露娜看到阿嬤正吃著美味的漢堡，把整顆頭都露了出來；只見牠臉上掛著微笑，水汪汪的大眼睛透露出牠多想吃到食物，但幾秒鐘過後，露娜似乎發現阿嬤根本沒有要理牠的意思，於是忍痛地把視線從漢堡身上移開。

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▲▼黃金獵犬露出水汪汪大眼，因為看到了前面的漢堡包。（圖／翻攝自Instagram用戶「lunahappypup」）



這段可愛的影片最近也被網友分享到寵物社團「有點毛毛的」、「黃金獵犬大聯盟」，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈太可愛了！」、「這個阿嬤很有Guts」、「你想要什麼，我都給你吃～」、「漢堡怎麼可以給狗狗吃，這個阿嬤擠霸昏」、「這眼神如果是我一定招架不住」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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