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嫌「阿嬤養的」阿金太胖…竟送安樂死　好心人看不下去：我來養

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（圖／翻攝自Facebook／This is Kai）

▲Kai因為體型太大，被主人送去安樂死。（圖／翻攝自Facebook／This is Kai）

記者詹筠怡／綜合報導

照顧寵物絕對不是容易的事，可悲的是，就是因為有些人在養毛小孩之前，沒有認知清楚自己能否照顧到貓狗的美容、社交、營養、健康狀況，以至於棄養事件頻頻發生。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Kai是一隻黃金獵犬，當牠被主人帶到獸醫診所時，不是為了牠的身體健康，相反的，主人說牠太胖了，要求將牠安樂死，獸醫非常震驚，當下立刻拒絕，並決定接手Kai，向「Misfits of Alberta Animal Rescue」尋求協助，希望能為牠找新家。

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（圖／翻攝自Facebook／This is Kai）

▲重達80公斤的Kai，被前任主人帶到獸醫診所要求安樂死。

於是Kai遇見了牠狗生當中的天使Pam Heggie，當她帶Kai回家時，所有人都不敢相信自己的眼睛，Kai的體型實在太巨，體重近80公斤，和牠的前任主人不同，Pam沒有要放棄Kai，帶著牠開始減肥。

Pam嚴格控制Kai的飲食，還帶牠去水療、增加腿部的力氣，之後每天散步3次，從原本只能喘呼呼的走，到後來習慣之後漸入佳境，如今牠成功減掉一半體重，看起來就像一隻正常size的狗狗，Pam說「我們都要相信我們會變得更好，我非常幸運能擁有牠。」

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（圖／翻攝自Facebook／This is Kai）

（圖／翻攝自Facebook／This is Kai）

（圖／翻攝自Facebook／This is Kai）

▲Kai甩肉成功，變成大帥狗。

關鍵字： 領養認養安樂死減肥黃金獵犬

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