南台灣我們來了！東森寵物雲12家門市8/17開幕　「萬券齊發」讓你邊買邊賺

▲今年8月，東森寵物雲門市擴至31家囉！全台門市據點如圖。（點圖可直接放大）

記者黃巧雯／綜合報導

「ETtoday東森寵物雲」實體商店前進彰化、雲林、嘉義、花蓮，全台門市突破30家囉！據點變多、服務升級、消費體驗再進化，好康優惠也要讓毛爸毛媽們賺得飽飽飽。彰、雲、嘉、花一共12家門市將在8/17(六)盛大開幕，整整45天好禮大放送，快到寵物雲商店走走逛逛吧。

▼8/17（六）一共有12家門市要開幕喔，超多好康優惠還有抽獎活動！（圖／東森寵物雲商店）

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東森寵物雲商店成立於2018年11月，9個月以來，不僅提供寵物用品、犬貓美容SPA和包月接送等服務，更是積極拓展各項創新服務，創造飼主一家與寵物「共好、共幸福」的生活環境。

▼毛小孩好害怕洗澡？別怕！東森寵物雲有專業的美容團隊，用愛心與耐心融化毛小孩的恐懼。（圖／東森寵物雲商店）

▼專業的醫療與美容服務，提供給毛小孩最大的照護，也為飼主解決心頭最在乎的痛點。（圖／東森寵物雲商店）

寵物雲聘有資深獸醫師週週巡迴義診，一對一為飼主解答寵物健康問題；門市更與愛心認養機構長期配合，至少幫助175隻犬貓浪浪找到疼愛牠的主人。除了關心毛小孩，還為飼主提供「一站購足」的全方位服務，人用的生活與保健食品在寵物雲商店也能買到，為的就是要成為毛爸毛媽的好鄰居，守護飼主一家老小全家人的健康。

▼東森寵物雲成功送養175隻犬貓浪浪，這隻可愛的雪碧也是其中之一！（圖／東森寵物雲商店）

同時，寵物雲積極投入各項回饋鄰里和敦親睦鄰的活動，包括讓小朋友至寵物雲商店擔任一日店長的小小店長活動，也與寵物雲商店附近的小學合辦教育講座，宣導正確飼養知識和熱愛生命等觀念，讓每位喜愛寵物雲的消費者，食衣住行育樂都變得更加精彩。

▼東森寵物雲用心關懷大小朋友的生活，開辦小小店長活動為孩子們傳達生命教育。（圖／東森新聞雲商店）

這樣溫暖又優質的服務，自8/17(六)起就不再侷限於北台灣囉。彰化5家(中山店、中正店、鹿港店、和美店、員林店)、嘉義4家(西區店、後庄店、北區店、友愛店)、雲林2家(虎尾店、斗六店)、花蓮1家(中正店)都在本周六正式開幕；高雄岡山店也將從8/17起試營運，8/31(六)正式開幕。

▼8/17~9/30的開幕期間，消費滿999就可以玩兩個抽獎活動！（圖／東森寵物雲商店）

8月新開幕的彰化、雲林、嘉義、花蓮、高雄門市，再加上原本雙北、桃竹苗的門市據點，東森寵物雲商店在全台正式達到31家。

8/17正式開幕



1. 彰化中正店 彰化縣彰化市中正路2段755號

2. 彰化中山店 彰化縣彰化市中山路2段515號

3. 彰化鹿港店 彰化縣鹿港鎮中正路187號

4. 彰化和美店 彰化縣和美鎮彰美路5段247號

5. 彰化員林店 彰化縣員林市三民東街76號

6. 嘉義西區店 嘉義市北港路313號

7. 嘉義後庄店 嘉義市東區吳鳳南路649號

8. 嘉義北區店 嘉義市林森西路186號

9. 嘉義友愛店 嘉義市西區福全里友愛路187號

10. 雲林虎尾店 雲林縣虎尾鎮林森路2段232號

11. 雲林斗六店 雲林縣斗六市民生南路67號

12. 花蓮中正店 花蓮縣花蓮市主農里中正路121號



8/17試營運，8/31正式開幕

高雄岡山店 高雄市岡山區岡山路101號1樓

未來，東森寵物雲商店目標以提供毛小孩專業、安全和溫暖的商品和服務，成為全台第一的寵物連鎖商店而努力！想要瞭解更多東森寵物雲商店資料，請參閱以下網站：http://www.etipets.com/

▼8/17~9/30的開幕期間，消費滿999就可以當場摸走50元、100元折價券，還可以再填寫摸彩券，摸彩大獎將在10/5於彰化中山店直播開獎！（圖／東森寵物雲商店）