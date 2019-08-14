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愛貓蹲籠內賣萌　網美照調亮後「超殘酷真相」曝光

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▲魚蛋的網美照調亮後，殘酷的真相曝光。（圖／飼主Ivy授權提供，下同）

▲魚蛋的網美照調亮後，殘酷的真相曝光。（圖／Instagram／@tuna_egg_cake授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新竹2歲大的橘貓「魚蛋」突然鑽進外出籠，回過身蹲坐著用楚楚可憐的表情對人賣萌，像是想用撒嬌討個出去玩的機會。飼主Ivy見到這模樣覺得很可愛，忍不住拍下網美照，她當下覺得照片亮度不夠，用手機程式調光後，卻讓主子渾圓的厚臀曝光。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主Ivy接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，先前嘗試帶魚蛋出門，沒想到魚蛋不像一般貓咪只想窩在家裡，反而一試成主顧，只要心情好就會偷偷窩進外出籠，暗示人要出門探險。Ivy拍下照片後將亮度調高，發現魚蛋窩在籠內時，圓潤的屁股會稍微翹起，看起來「底盤」相當穩健，也讓Ivy當下覺得照片的前後模樣超對比。

請繼續往下閱讀...

▲魚蛋有種種賣萌照。

▲魚蛋有種種賣萌照。

▲魚蛋是標準橘貓，生性愛吃。

▲魚蛋是標準橘貓，生性愛吃。

魚蛋身為橘貓超貪吃，偶爾還會趁人不注意自己咬飼料找把費，Ivy怕牠胖得太快影響身體健康，因此餵飼料、主食罐時也有試著計算熱量，長期努力之下讓魚蛋的體重維持在5公斤以內。Ivy說，「現在家裡多了第二隻貓咪，兩個平常在一起打打鬧鬧，也算是無形之中讓牠多運動。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看到魚蛋的網美照調亮後，竟有如此大的前後差距，紛紛留言，「原來籠內藏了一座山」、「主子：請把圖修回去」、「果然黑色是顯瘦的」、「原來還有隱藏版的⋯」、「減肥前跟減肥後」、「大橘為重」、「體積的部分XD」、「真的想問牠怎麼擠進去的？」、「曝露了腰圍」、「十個橘貓九個胖，還有一個是特別胖」、「幹嘛把牠的秘密調出來」。

▲魚蛋才3、4個月大時就相當喜歡外出。

▲魚蛋才3、4個月大時就相當喜歡外出。

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關鍵字： 橘貓毛孩

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