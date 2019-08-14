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7月不敢上廁所　雪橇犬吵著要人陪...聽到「自己去」狂碎嘴

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記者陳靜／綜合報導

人家就是會怕怕啦！網友Meegan Lee家中有隻膽小的雪橇犬「梗梗」，每當便便時間一到，馬麻就會催促牠趕快去廁所解決，但是牠有個超級呆萌的怪癖，就是只要上廁所都一定要家人陪著才行，這天媽媽故意要牠「自己去」，沒想到梗梗卻氣噗噗地對著她瘋狂頂嘴，一邊走向廁所一邊碎唸，讓網友看了都不禁笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，馬麻只不過是要梗梗自己到廁所便便，牠卻氣得從地上跳起來抗議，對著媽媽碎唸個不停，飼主講一句，牠卻回嘴好幾句，就在梗梗一邊抱怨一邊走到廁所門口後，竟然還回過頭來唉了幾聲，示意要馬麻趕緊上前開燈，任性的模樣讓媽媽受不了，只好默默起身。

▲雪橇犬堅持要媽媽陪上廁所。（圖／有點毛毛的／網友Meegan Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲「廁所這麼黑是要怎麼上啦！」（圖／有點毛毛的／網友Meegan Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則搞笑的影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「很會印催印雞，太可愛喇腿好短」、「要一起聞香的節奏XD」、「哈哈牠會說靠腰」、「因為人家大便的時候最脆弱啊！等一下被攻擊怎辦XD」、「好可愛～好高喂喔～」、「要開燈啦！不陪著去便便至少要開燈啦，會怕黑啊」、「好想幫他上字幕...」、「碎碎唸時不忘記微笑」、「現在7月了，廁所有那個......要有人陪啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲雪橇犬堅持要媽媽陪上廁所。（圖／有點毛毛的／網友Meegan Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的梗梗超愛塞乃。

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關鍵字： 雪橇犬汪汪上廁所鬼月大便

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