喊到「名字」就倒下！　三花貓直接放軟曬肉肚：叫我就要摸摸～

記者陳靜／綜合報導

「叫1次就要摸5秒喔！」網友吳悅悅家中有隻超會塞乃的三花貓「妹妹」，只要聽到奴才呼喚自己的名字，就會馬上原地倒下討摸摸，這天馬麻溫柔地叫了2聲妹妹，沒想到喵喵就這樣直接放軟躺在地上，圓滾滾的肚子大方地露在外頭，示意要媽咪趕緊上前馬殺雞一番，超呆萌的模樣讓網友全融化了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說，「有沒有一種病，叫名字就會倒下的病？！」影片中可以看到，媽媽站在毛孩的身邊，輕輕地喊了「妹妹」之後，不到2秒的時間，牠就馬上翻身側躺，整坨肉肉直接摔在地上還反彈，妹妹小小聲喵喵叫回覆媽媽，同時滿心期待地看著奴才，臉上寫滿了「趕快摸我」4個字，畫面超療癒。

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▲「叫了本喵的名字就要付費啊！」（圖／有點毛毛的／網友吳悅悅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看了這則影片後紛紛笑回，「這是假車禍！！快拿罐罐消災」、「我戀愛了！」、「好可愛的大摳呆」、「應該有高人指點」、「牠沒病...屬智商很高的貓，是一隻賊的貓，主人被騙了XD」、「等你摸肚啦～」、「倒下時，肉肉還抖了幾下，哈哈哈」、「他倒下前是不是也有咩一聲？」、「倒下的瞬間，我四周的地板似乎在震動XD」、「妹：啊...壞掉惹（躺）」、「太可愛了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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