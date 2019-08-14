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終於不是泡湯了！水豚帥氣上岸「自帶電子音」　網驚：寶可夢叫法

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記者吳鎮良／綜合報導

萌萌的水豚君以往總是給人拍到在泡湯的身影，但這次可不同了！日前有網友在日本伊豆仙人掌公園參觀時，看到有隻水豚君終於沒有埋在水裡面了，而是走到岸上來和遊客打招呼，甚至還會發出具有電子音的叫聲，奇特的聲音也讓網友們大開眼界。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友11日在推特用戶「@kn_yavastic」PO出一段影片並註解說，「來到伊豆仙人掌公園。」畫面中可以看到，一隻帥氣的水豚君走到岸上來，讓遊客可以近距離的觀賞；只見牠看到鏡頭後，頭部左擺又擺得像是在擺POSE，而且還發出高頻又快速抖動的聲音，讓一旁的遊客感到相當驚訝！

終於不泡湯！水豚上岸自帶電子音。（圖／翻攝自推特用戶「@kn_yavastic」）

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▲水豚終於不是以泡澡的行為與遊客見面啦！（圖／翻攝自推特用戶「@kn_yavastic」）

這段可愛又逗趣的影片最近也被臉書粉專「紀由屋」轉貼分享，不到一日就累積5千多次的觀看次數，許多人看完紛紛留言表示，「水豚君搭配這音效很可以」、「哈哈好可愛喔！」、「總算不是泡澡了」、「小時候的玩具音效～」、「電子音水豚」、「好科技的叫聲」、「這聲音是真的嗎！？」、「寶可夢叫法」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 水豚叫聲日本電子音

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