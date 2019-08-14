都是別人家的！孝順柴躺平乖乖剪指甲　汪汪大眼電暈萬名粉絲

記者吳鎮良／綜合報導

毛孩子最怕的三件事打雷、剪指甲、洗澡，你家的小朋友中了幾項呢？日本柴犬Uni從小就聰明聽話，長大後也變得更加穩定，最近主人要幫牠剪指甲，但牠從不反抗，就只是乖乖躺平且舉起腳腳，過程中甚至還對著鏡頭放電，超可愛的模樣像網友們看了直呼，「這孩子真孝順！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「shiba_uni_20190107」5日上傳一段影片並註解說，「剪指甲單元，最後一刻橫衝直撞。」畫面中可以看到，柴柴Uni穩穩地躺在家人腿上，看起來非常放鬆；只見牠在剪指甲的過程中，都沒有發出淒慘的叫聲，甚至就連表情也很自然，水汪汪的大眼睛就像在對著鏡頭放電一樣。

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▲（圖／翻攝自Instagram用戶「shiba_uni_20190107」）



不過最後似乎是主人剪太久了，有些沒耐性的Uni決定離開現場。這段影片目前已累積將近5萬次的觀看次數，也被台灣網友們分享到各個寵物社團，許多人看了都羨慕的說，「怎麼可以表現得這麼好」、「這樣已經很難得了，我家的柴連碰都不給碰」、「這眼神看得我要融化了」、「別人家的柴柴不曾讓我失望」、「超淡定，拍拍手」。

Uni從小就很聰明，才4個月大就能學會跟著指令做動作，短時間下牠學會轉圈、握手等基礎動作，聽見「House」還會自己乖乖回籠子。只不過聽見「等等」的時候，Uni雖然表面上都真的乖乖坐著等，卻會睜著水汪汪大眼、偷偷小踱步，超可愛的模樣也讓牠短短幾個月內就圈了6500多個粉絲。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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