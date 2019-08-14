毛孩消暑小撇步！醫生不藏私大公開　來頭份店、竹南店義診還享罐罐優惠

▲炎炎夏日到來，不少飼主會將毛孩身上的毛剃短。（圖／東森寵物雲竹南店提供）

記者吳鎮良／綜合報導

暑假到來，最近白天都有30度以上，如果飼主有帶毛孩外出玩耍，切記不可在烈日下曝曬太久，如果中暑引發「熱衰竭」，可能會造成不可挽回的悲劇。東森寵物雲頭份店和竹南店分別在本周六、日（8/17、8/18）舉辦健檢活動，歡迎雲友們帶毛孩來健檢時，一同向醫師詢問消暑祕方。

人體最舒適的溫度是在26-27度，相對的寵物也是在這溫度會比較舒適，除了避免在太陽下曝曬太久，在家裡也要注意空氣流通。此外，資深獸醫師陳正倫醫師也和《ETtoday東森寵物雲商店》的網友們，一起分享出可以預防毛孩中暑的5種方法。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲獸醫陳正倫幫狗狗做健康檢查。（圖／記者呂佩倫攝）



1.舔冰塊：對於心臟不好、呼吸道狹窄或是脆弱敏感、短顎犬（如八哥、法鬥、西施、北京犬）都不適合直接喝太冰冷的水，容易造成呼吸道的問題，如果感冒發燒，或是呼吸道有鼻黏液都更不適合。2. 冷凍礦泉水罐：可以降低環境溫度，如果怕太冷，也可以用毛巾包覆給狗狗玩喔！

3.吃西瓜：狗狗可以吃西瓜，但西瓜籽盡量挑掉，吃太多容易拉肚子。4.剪毛剃毛：飼主可以和醫生討論決定，因為現在有另一派說法是，寵物的毛其實可以幫忙調節溫度，也保護牠們的皮膚防止太陽直曬。5.涼墊：涼墊有助於調節體表溫度，尤其鼠兔更要注意熱衰竭，相當需要。

▲毛孩消暑祕方，點圖可放大。（圖／資深獸醫師陳正倫醫師提供）



東森寵物雲頭份店和竹南店分別在本周六、日（8/17、8/18）舉辦義診活動，讓飼主們能解開毛孩的疑難雜症。此外，在8月17日當天到頭份店的雲友們，除了消費滿500還加碼送好禮之外，營養保健食品、夏日除蚤用品/環境噴霧全面特價399起，還有寵物活水機全面79折喔！

漫長酷暑下，寵物雲全分店也推出共同優惠，不僅熱門品牌犬貓飼料79折（詳見DM)，各店也多新增了因應季節的濾水機、外出提籠等商品，讓毛爸毛媽們在選購適合毛孩的用品時，能夠有多重選擇！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲全分店優惠，點圖可放大。（圖／東森寵物雲商店提供）

【東森寵物雲頭份店寵物商店資訊】

電話：(03)-767-0509、(03)-767-0510

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

營業時間：11:00-22:00



【東森寵物雲竹南店寵物商店資訊】

電話：(037)465-571

地址：苗栗縣竹南鎮延平路166號

營業時間：11:00~22:00

東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第五場

時間：2019/08/17（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場

時間：2019/08/18（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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