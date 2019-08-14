洗菜掉出「0.2cm小蝸牛」　她佛心收編5個月大6倍：好有成就感

▲洗菜時發現直徑僅有0.2cm的小蝸牛。（圖／有點毛毛的／網友Bebe Lee）

記者何睿宜／綜合報導

只要有心，小蝸牛也是可以收編的！網友Bebe Lee就分享，5個月前洗菜時發現一隻小蝸牛，當下就決定留下來養，沒想到養著養著也成長到一開始的6倍大，讓她感到十分有成就感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小蝸牛的家，瓶口會用網狀巾包住，透氣又能防亂跑。（圖／有點毛毛的／網友Bebe Lee）

▲小蝸大多都吃紅蘿蔔為主。（圖／有點毛毛的／網友Bebe Lee）

Bebe Lee表示，3月某天煮飯備料時，從菜裡掉出一隻直徑才0.2公分的小蝸牛，「養到現在直徑已經1.2公分，覺得好有成就感。」至於蝸牛都吃甚麼呢？Bebe Lee說，大部分都給牠吃紅蘿蔔，偶爾給青菜，還會給弄碎的蛋殼，「網上說蛋殼能幫助蝸牛的殼變得更堅硬健康唷～有趣的是，牠吃啥就會大啥顏色的便便，吃了蛋殼就大白色的便便。」

照片中，可以看到小蝸牛爬在手掌上，半透明的蝸殼和細細小小的身體，可能都不及一片指甲大；但經過5個月的照養，長度已經快跟食指一段指節一樣，身體也變得粗粗胖胖，看起來過得非常滋潤。網友們看了留言，「幸福的蝸牛」、「天哪，好可愛喔」、「遇到妳真是好幸運好幸福」。

▲小蝸長大了。（圖／有點毛毛的／網友Bebe Lee）

▲原本半透明的殼變得比較厚，顏色也變深。（圖／有點毛毛的／網友Bebe Lee）

也有同樣飼養過蝸牛的網友回應，「我在路邊撿到，養2天整個容器裡面一堆住血線蟲」、「我養過，也是從菜裡掉出來的，養到3公分就放到花埔裡了！」、「以前做科展養過～建議給牠生態箱、大一點的環境」。對此，Bebe Lee也說，過幾天有空就會讓蝸牛搬家到養殖箱裡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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