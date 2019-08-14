單眼皮幼幼露小肥肚！長大自動開眼頭　媽笑：整形嗎？

▲米克斯果然是驚喜包！（圖／網友Demi Luan授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

台北飼主Demi Luan在臉書社團「米克斯傳奇」上傳自家狗狗「車冬雨」的對比照，只見牠小時候單眼皮，長相與卡通人物「史努比」相似，長大不僅開眼頭變雙眼皮，五官也更立體，簡直「汪大十八變」，網友笑翻直呼，「 確定沒有被掉包？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲憂鬱小生變成陽光型男。

Demi Luan表示，狗狗來家裡時才2個月大，成長速度太快，每天都長得不一樣，「那天翻照片回味過往，才發現我家的根本是詐騙集團，以前白白胖胖的單眼皮男孩跑哪去了？」照片中身材圓潤的憂鬱小生，長大後變成陽光型男，神情中充滿著自信，馬麻看愛犬的「驚喜包進化史」忍不住開玩笑地說，「花不少錢讓你進廠維修，包括，開眼頭、割眼皮、墊鼻樑、抽脂。」

▲汪：你看我有變很多嗎？

車東雨個性古靈精怪又傲嬌，名字的由來更是特別，Demi Luan提到，「我先生姓車，狗狗冬天出生，我們接牠回家時是雨天，便決定從中取字命名。」

▲飼主本身是史努比鐵粉！

這張照片吸引許多網友按讚留言，「小時候很像史努比耶」、「是不是偷打超音波？臉變緊實超V臉」、「史奴比長大了」、「整型有推薦嗎哈哈」、「術後效果非常成功」、「 簡直判若二人呀！」、「戳到我的笑點了」、「最佳整形代言狗。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲一黑一白的黑白配。

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