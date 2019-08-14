利嘴河豚VS.蟹老闆終極大戰　2千人驚呼：不到一秒就分出勝負！

▲河豚一臉怒氣值超高表情瞪著螃蟹，彷彿已預告了這場戰役誰會獲勝。（圖／翻攝自抖音用戶「30289525001」，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

當兇狠的河豚對上有著堅硬外殼的螃蟹，結果會是誰勝出呢？最近有網友在臉書「爆廢公社」分享一段抖音的影片，他將河豚和螃蟹放在同一個環境裡，想看看誰才是水族箱裡的霸主，沒想到這場終極大戰不到一秒就分出了勝負，2千多名網友看了都直呼，「千萬別把手放進去！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片一開始，該名網友手抓著螃蟹，讓牠和水族箱裡的河豚見個面，可以看到河豚一臉兇狠的瞪著螃蟹，看牠去哪裡就跟著游到哪裡；而螃蟹也不是省油的燈，看到比自己身型大上許多的河豚也絲毫不畏懼，大而有力的雙螯不停地擺動，彷彿已做好萬全的準備。

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▲螃蟹的螯不到一秒就被吃掉。



接著，網友很快地就把螃蟹放進水族箱裡，沒想到才不到一秒的時間，河豚就張開嘴把螃蟹的右螯扯下，並且快速的吃光，就像在吃洋芋片一樣；只見受重傷的螃蟹趕緊逃跑，試圖想躲過一劫，但卻仍不敵河豚的利嘴，最後一口一口的被分食掉，原本乾淨透澈的水族箱，瞬間都飄滿了螃蟹的碎塊。

這段影片不到一日就湧入2千多個按讚數，數百名網友看了都在底下留言說，「河豚的嘴巴真的不是開玩笑」、「好驚人的咬合力」、「手指下去就能領手冊了」、「嚇死...超兇的」、「有點意外欸」、「這魚的牙齒比人還利」、「河豚需要吃甲殼類或啃石頭來磨牙，不然牠們會無法進食！」、「聽說河豚也很會吃蛤蠣」。

▲有網友透露，「河豚需要吃甲殼類或啃石頭來磨牙，不然會無法進食。」



另外，也有不少人表示，「蟹老闆瞬間被吃了」、「螃蟹要嚇尿了啦！好可憐」、「下次吃螃蟹，不用自己挑肉，養這個比男友好用多了」、「河豚是狠角色」、「釣魚最討厭遇到河豚，連鉤子都能咬斷」、「天啊，看起來明明那麼可愛....」、「最不血腥的血腥畫面」、「食物鏈不意外」、「蟹殼這麼硬直接拆」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）