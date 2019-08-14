柴捉迷藏「探出鼻頭」刷存在　媽一頭霧水：怎麼進去的

▲柴犬「Money將」這天突然自己玩起捉迷藏。（圖／飼主蔡由莉授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

我養了間諜？網友蔡由莉這天一大早未見柴柴「Money將」在家閒晃，稍微找了幾分鐘之後開始有點慌了，不停地叫著毛孩名字，此時她發現沙發上的大紙箱有些動靜，走上前才知道Money將躲在隱密的小窩裡，露出鼻子刷存在感。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

蔡由莉這陣子忙著替小孩準備搬宿舍的用品，家裡堆滿雜物，才將柴柴的小窩堆高以利節省空間，「原本以為Money晚上看到後，會選擇改睡在上層窩，沒想到牠不知用哪裡來的好身手，鑽進了底下的窩，也沒發出甚麼聲響，家人根本沒有察覺。」

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▲柴柴在這裡！

Money將一大早睡醒，似乎發現主人在找牠，還繼續窩在床店內想要玩捉迷藏，不過牠個性體貼，發現蔡由莉找得越來越心急，立刻默默地將鼻頭探出來，像是不願放棄遊戲，想提供稍微明顯一點的「提示」，調皮之餘的舉動也讓蔡由莉覺得窩心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Money將（左）總是笑口常開。

媽媽找得心急，Money將從窩裡跳出來、開心地搖搖尾巴，一臉像是甚麼都沒發生的模樣。蔡由莉將這樣的日常記錄下來，放在臉書社團分享時註解「到底怎麼進去的？」，獲得網友留言，「柴心裡想：我躲的這麼好還是被媽咪發現了XD」、「我也想要知道怎麼進去的」、「不能跟媽咪講！不然到時候媽咪會跟我搶！」、「就是硬要上去」、「這麼祕密的事怎麼可以告訴妳」、「不愧是柴喵」、「我還想說拍紙箱幹嘛啊？太強了！」。

▲柴柴超會躲貓貓。

▲Money將每天喜歡的窩都不一樣。

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