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錄萌貓可愛日常！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10秒片讓網起雞母皮

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記者林韋辰／採訪報導

原來喵星人會說話？住在屏東的飼主Nicky Tu是一名重度貓奴症候群患者，平常喜歡拍拍、錄影愛貓「小美」的日常生活。這天她偷偷錄下小美肥嫩的大圓臉、認真臭臭的嚴肅表情，原本開心回播影片要欣賞，卻意外聽見一名低沉嗓音的男子喊「不要錄」，當場嚇的PO到臉書社團問網友，直呼「自己是不是遇到怪事了！」

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從Nicky Tu側錄的10秒影片中可見，小美一臉認真，蹲在貓砂盆準備大號。這時影片從第五秒開始，冒出一名男子在碎碎唸，似乎說「不要亂講？」又或是在說「不要亂錄？」。接著到影片結尾處，詭異的男聲清楚說出「真是的」，並以氣音做結束。

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▲錄萌貓臭臭！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10秒片讓網起雞母皮。（圖／網友Nicky Tu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原本是要錄萌貓影片，卻意外錄到靈異現象。（圖／網友Nicky Tu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我是女生！裡面的男生聲音真的不是我的！」Nicky Tu驚恐表示，「平常很喜歡拍愛貓的日常，當時在拍沒有聽見任何聲音，是在回播影片才聽見有男人聲。問題是我沒有男人、房間也根本沒有其它人，男人女人都沒有！白天絕對只有我一個人在房間。」

會不會是電視發出來的聲音？Nicky Tu說，「不是喔！這個聲音真的很詭異，也不像在追劇的演員說台詞聲音，我房間有一台電視，但那台是老舊的故障電視完全不能看，我當時也沒有開電腦，手機在我手上也無法追劇，我真的不懂這個聲音是哪來的...。」隨後Nicky Tu將整個毛毛事情說給家人聽，「就算跟家人討論也是無解，這個聲音真的是無解啊。這是我錄製的所有影片中，第一次出現如此低嗓的男人聲音。」

▲錄萌貓臭臭！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10秒片讓網起雞母皮。（圖／網友Nicky Tu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小美在家睡得很舒服，都不知道旁邊的媽媽快嚇死。

至於家中發生毛毛事件不只一次！Nicky Tu起雞皮疙瘩的說，家裡真的常常有怪事發生。「就像之前桌子明明在我前面而已，我桌上的手機在我一轉眼，竟然突然不見。我翻箱找櫃找了很久，桌子也有看就是沒東西，沒多久又發現我的手機放在桌上...真的不知道為什麼會這樣。」

Nicky Tu說，「每次發生這種事情，我都馬上狂罵髒話，因為我覺得有別的東西在整我，有點不開心！」Nicky Tu在家中經歷過鬼壓床、類似被捉弄等經驗，之後會再找時間去拜拜，希望能和平相處。

▲錄萌貓臭臭！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10秒片讓網起雞母皮。（圖／網友Nicky Tu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小美擁有圓圓的臉蛋，模樣相當可愛。

Nicky Tu將影片上傳到臉書社團，立刻引發瘋傳，上千名的網友一起起雞母皮，紛紛在底下留言「很清楚@@他說，嘖...不要錄了，吼，真是的」、「聽完雞皮疙瘩起來了」、「其實我最近這幾天跟不同的同事，也一起聽到男生講話或嘆氣的聲音，明明就沒有人」、「好像是說：不要錄，真是的！還好你只錄10秒，不然不知道還會錄到什麼」、「七月還是不要亂拍」、「好清楚喔...嚇死我了」。

還有人逗趣地說，「是貓咪在說話啦！牠說，不要錄了，真是的XD」、「其實是喵星最新科技...0 0」、「貓咪說話被發現啦！」、「為什麼妳的貓會講話...」。不過，也有網友提醒飼主，「建議房間窗簾拉開讓陽光進去比較有陽氣」、「快點去拜拜比較好吧」。

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▲錄萌貓臭臭！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10秒片讓網起雞母皮。（圖／網友Nicky Tu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小美：其實本宮會腹語術啦～

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關鍵字： 靈異片寵物貓砂詭異男聲不要錄

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