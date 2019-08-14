媽「半夜偷溜出門」被夫以為外遇　沒想到小王有「一群」！

▲媽媽半夜出門餵流浪狗，卻被老公誤以為外遇。（圖／網友Christina Wang授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

原來「小王們」肚子餓了！台北網友Christina Wang日前被爸爸告知「懷疑媽媽外遇了」，某天半夜他看見老婆竟偷偷摸摸出門，一看到他就馬上躲起來，全程鬼鬼祟祟的行為讓他起疑案情不單純，直到觀察許久後，仔細一看才發現，原來媽媽手上拿著的是一堆狗飼料，只是為了到附近餵食一群「飢餓小王」而已啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲家裡的米克斯「嘟嘟」。

「結果你媽媽她去幹嘛你知道嗎？半夜去餵流浪狗啦！嚇死我。」Christina Wang聽到爸爸說了這句話後，不禁鬆了一口氣並且大笑，原來媽媽是怕爸爸反對，才會選擇在半夜偷溜出門餵浪浪，雖然媽媽似乎是近期才開始有這些動作，但她也確實做足了功課，達到乾淨餵養；不過，家人也擔心她半夜獨自出門有安全疑慮，因此希望她能夠以別種方式幫助狗狗，像是TNVR或是協助送養等等。

▲媽媽自從養了嘟嘟後，變得非常愛狗！

Christina Wang將這則小故事PO至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「媽媽好棒唷！」、「好有愛又可愛的媽媽」、「媽媽很棒，非常有愛心」、「超有愛心的麻麻，拔拔記得陪麻麻一起去喔！麻麻會更開心，幸福，感恩您們，辛苦了！」、「爸爸要陪啦」、「找爸爸一起去」，但原PO也透露，其實爸爸對流浪動物議題較不關注，只要不反對就很感恩了！

事實上，以前媽媽也非常不喜歡狗狗，直到大約8年前，家裡養了1隻米克斯「嘟嘟」後，她才慢慢地對狗改觀，當時原PO和姐姐在路上撿到了1隻大型流浪狗，硬著頭皮帶回家卻差點掀起家庭革命，爸媽對「養狗」這回事都極度反對，他們也曾經想過要把狗狗送養，但最後卻因為太大隻送不出去，只好自己收編。

▲嘟嘟4個月時就已經重達11公斤，導致送養碰壁。

固執的爸爸歷經了很長一段時間，才慢慢地接受了毛孩；而感情豐富的媽媽在嘟嘟的日常撒嬌下，一下就被牠的萌樣收服了，甚至還會主動通報女兒去救援流浪狗，後來也曾自己協助送養浪浪過，Christina Wang說，「她現在會對流浪動物比較有憐憫之心，有時候還會主動問我需不需要錢去救狗，我覺得我們家的狗狗有很大的功勞。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲爸爸現在已經被嘟嘟完全融化了。

▲嘟嘟就像全家人的小寶貝一樣。

▲這張萌臉要人怎麼不被收服啦！

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