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動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯

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▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲孟加拉虎「新春」吃血水冰。（圖／台北市立動物園）

記者何睿宜／綜合報導

炎炎夏日，天氣高溫又悶熱，許多人忍不住想吃碗冰冰涼涼的剉冰。台北市立動物園也考量到動物們的消暑需求，除了啟動噴霧系統降低環境溫度，園區的中央廚房「飼料調配中心」更為不同物種特製夏日限定冰品，讓動物消暑又增進行為豐富化。

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

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▲每年夏季動物廚房都會特地為動物們準備冰品消暑。（圖／台北市立動物園）

動物園指出，因應不同動物的不同需求，特製冰品涵蓋水果冰、清冰、肉冰、血水冰及魚冰等。其中，雜食動物最喜歡的水果冰，由季節限定的西瓜、木瓜、鳳梨、蘋果、胡蘿蔔及地瓜等新鮮蔬果與飲用水調製冷凍而成，冰品大小則包括類似小水桶尺寸的桶冰、跟手搖杯大小的杯冰。

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲台灣獼猴吃冰。（圖／台北市立動物園）

台灣動物區的台灣獼猴因為有階級制度，位階最高的才可優先享用，但保育員仍會順應階級制度，提供較小體積的杯冰給其他獼猴。每隻獼猴的個性也不相同，有些喜歡雙手捧著杯冰舔著冰塊慢慢吃，有些則是直接將杯冰泡在水裡，等它融化得差不多，再來大快朵頤！

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲位階高的獼猴可以先享用冰品，但保育員也會準備較小的杯冰分給其他獼猴享用。（圖／台北市立動物園）

住在熱帶雨林區的白面捲尾猴則先好奇觸碰杯冰，再試著敲打，直到碎成小塊後才慢慢吃。令人驚訝的是，黑蜘蛛猴、黑掌蜘蛛猴、棕蜘蛛猴們，竟對水果冰毫無興趣，只有一開始的時候摸一下、聞一下，就立馬轉身而去。

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲每年夏天，保育員也會為黑猩猩準備水果冰消暑。（圖／台北市立動物園）

非洲動物區的東非狒狒群，也具有明顯的階級制度，只有位階最高的個體可以優先享用，其他個體只能先在一旁觀看。同一區的黑猩猩雖然也有階級制度，但位階高的個體優先享用後，仍會願意和其他黑猩猩分享水果冰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

值得一提的是，14日正好是園區最資深黑猩猩「阿美」的50歲生日，保育員特別準備了水果冰及西瓜汁特製做成的水果冰沙，於當天下午14:30-15:00分送給黑猩猩們同樂享用。歡迎大小朋友到台北市立動物園一同消暑一下！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲黑猩猩「阿美」50歲囉！快來祝牠生日快樂吧！（圖／台北市立動物園）

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

為了慶祝「阿美」50歲生日，保育員一大早就忙著佈置活動場。（圖／台北市立動物園）

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲一箱箱的神秘禮物盒，裡面裝了黑猩猩們愛吃的核桃和水果。（圖／台北市立動物園）

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲看到色彩艷麗的花布，黑猩猩「娃智」顯得很開心。（圖／台北市立動物園）

▲動物園「夏日冰果室」開張！　獼猴「位階高的先吃」還比較大杯。（圖／台北市立動物園）

▲為慶祝黑猩猩「阿美」50歲生日，保育員為黑猩猩家族準備了香甜的西瓜冰。（圖／台北市立動物園）

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關鍵字： 台北市立動物園動物園剉冰獼猴白面捲尾猴狒狒黑猩猩阿美

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