ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：生命暫停了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超狂老媽養一堆螞蟻，覺得看牠們忙錄的模樣挺療癒。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

你家也有養奇特的寵物嗎？住在板橋的網友‎Avril Wang‎12日在「有點毛毛的」社團分享貼文，表示自己的媽媽非常愛養奇怪的寵物，這次買回來的蟻后因為一場意外而身亡，媽媽非常難過外，也將蟻后的屍體放在試管中留戀。Avril Wang‎就說，「媽媽一直覺得螞蟻很療癒...但我自己是沒被療癒到啦！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

Avril Wang家中的蟻后搬來居住後，1年生了約50隻工蟻。由於最近家中的狗兒生跳蚤，在家裡噴了除蚤香水後，卻意外害螞蟻陸續身亡。眼看著一隻隻的螞蟻停止活動，一個個上天堂，Avril Wang‎說，「我們趕緊帶螞蟻去急救，結果還是搶救無效，不知道是不是藥物擴散，啊後來蟻后也壽終正寢了...。」

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Avril Wang媽媽非常感性，看著蟻后死去，感嘆地說「生命暫停了」。

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽找尋螞蟻死亡原因。

Avril Wang的媽媽飼養蟻后約1年多，看到心愛的寶貝意外死掉，心疼不已，捨不得埋葬，於是先放在試管中保存，丟到客廳桌子上給大家「瞻仰遺容」。至於媽媽這麼喜歡螞蟻的原因，是因為喜歡看牠們過得「很充實」。

Avril Wang‎表示，「媽媽說會想養螞蟻，是因為她是鄉下小孩。鄉下小孩有事沒事就喜歡跑過去看螞蟻搬東西，搬過來又搬過去，看著螞蟻跑來跑去、忙忙碌碌的有種充實的感覺。」

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲螞蟻的家。

除了養螞蟻外，Avril Wang家裡還養過各種奇奇怪怪的寵物。「像我弟弟還有養守宮跟蟑螂！我自己養三隻貓，我媽媽是狗派，賭氣跑去收容所養一隻狗狗，叫吉米。因為從小就在這種家庭長大，所以每次回娘家看到什麼新生物都已經很習慣，已經見怪不怪了～哈哈。」

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Avril Wang弟弟養的守宮都吃杜比亞蟑螂。

許多網友看完Avril Wang家裡的螞蟻故事，紛紛在底下留言，「其實我也想養，可以看一整天」、「好療癒，哪裡有賣」、「好想捏蟻后的屁股」、「蟻王誕生了嗎」、「有愛養螞蟻的媽媽也真不得了」、「好酷喔，第一次看到蟻后」、「白色的蟻窩空間看起來好舒服」、「等等～這個沒有毛毛的啊」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼家裡還有可愛的3隻貓星人、1隻米克斯。

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超狂老媽養一堆螞蟻！屍體塞試管放桌上給家人瞻仰遺容：生命暫停了。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲螞蟻R.I.P.

更多精采影片：

關鍵字： 螞蟻寵物工蟻蟻后

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

奴才惡作劇「假動作」把貓尾丟掉　牠嚇到站高處狂找：我的尾巴呢？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

不要碰我屁股！柴量肛溫狂譙國罵「暗營養～」　姐打頭..

捲毛汪「嚴肅臉」開車載寶寶　熟練樣讓媽傻眼：很常開..

用拋的才要吃！「挑食柴」吃飯怪癖惹瘋媽：不懂這是什..

里長愛的牽線！黑嘴奶汪變超萌警犬　所內奔跑療癒警察..

全家都嫌！她將黃腹球蟒惜命命...胖到肚子粗一圈「..

可以交個朋友？萌貓「輕碰狗掌」示好　傲嬌汪轉頭不看..

愛唱歌汪隨垃圾車開心哼唱！下秒「口水嗆到」狂咳　見..

看奴才出門！「口香糖貓」8次飛撲挽留　網羨炸：我家..

苦等小孩3年！醫院聞到愛犬味、腳邊怪觸感　隔天驗孕..

打掃驚見牛頭㹴大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人..

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「..

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子..

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽..

帶愛犬出門散步...屁孩爸突躲樹後　牠回頭見不到人..

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳..

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵....

奴才爸與愛犬上演傳統結婚戲碼　喊「夫妻交拜」糗被巴..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓咪應該多久洗一次澡..

《倉鼠人》台灣可以合法養龍貓！飼養門檻一次告訴你

浪浪別哭-從此不再害怕孤單而哭泣　正男加入温暖的大..

吃貨汪「櫃檯站崗刷存在感」　爸爆背後詭計…笑翻網友

柴捉迷藏「探出鼻頭」刷存在　媽一頭霧水：怎麼進去的

家人參加告別式拿回「一籃水果」　晚上狗狗突然對著空..

錄萌貓可愛日常！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10..

喊到「名字」就倒下！　三花貓直接放軟曬肉肚：叫我就..

多吸多健康！赤膊哥埋頭狂吸「滿滿能量」　牠生無可戀..

鄰居反對餵浪貓　2年後「一句話」她超感動：善念會傳..

Q毛白貴賓剪頭髮舒服到睡著　醒來變「俏麗長髮公主」

高山犬長期栓養「見人就咬」！　訓練師上完課...牠..

選擇性殘廢！汪聽「ＸＸ」秒腳軟　媽傻眼：什麼症狀？

禁制令發威！沒有機票不得進香港機場　2、3號通道嚴..

許效舜參加兒畢業典禮　「全校只有我跟我老婆去」超糗

吃貨汪「櫃檯站崗刷存在感」　爸爆背後詭計…笑翻網友

《爸爸》星二代隔6年同框！　天天「遺傳爸名模基因」..

金門小將盲腸炎後挑戰高難度　廖敏雄稱「今日MVP」

李宗盛睽違五年星國開唱　演出突收一大箱物品...背..

「親密餵食」吳品潔爆熱戀ING！　邱宇辰親回兩人關..

柴捉迷藏「探出鼻頭」刷存在　媽一頭霧水：怎麼進去的

桃園「薑母島」偶像劇爆紅　趙正宇打造觀光亮點

台灣野望國際自然影展集集開播　20頂尖世界生態紀錄..

寵物動物熱門新聞

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦..

求厭貓老媽幫照顧　2周後成寶貝

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

浪浪集體「霸佔」機車　他反應超..

自己把狗養太胖　主人竟送安樂死

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

二哈傳授小弟噪音秘訣　爸崩潰！

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

P圖開腦洞！貓咪變恐龍統治地球

讀者迴響

熱門新聞

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦..

求厭貓老媽幫照顧　2周後成寶貝

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

浪浪集體「霸佔」機車　他反應超..

自己把狗養太胖　主人竟送安樂死

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

二哈傳授小弟噪音秘訣　爸崩潰！

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

P圖開腦洞！貓咪變恐龍統治地球

姐顧錄影不拿肉　媽寶汪淚眼告狀

最新影片

更多

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「給我滾！」

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子戶！

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

帶愛犬出門散步...屁孩爸突躲樹後　牠回頭見不到人急翻：跑去哪裡辣

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面