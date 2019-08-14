超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：生命暫停了

▲超狂老媽養一堆螞蟻，覺得看牠們忙錄的模樣挺療癒。（圖／網友Avril Wang‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

你家也有養奇特的寵物嗎？住在板橋的網友‎Avril Wang‎12日在「有點毛毛的」社團分享貼文，表示自己的媽媽非常愛養奇怪的寵物，這次買回來的蟻后因為一場意外而身亡，媽媽非常難過外，也將蟻后的屍體放在試管中留戀。Avril Wang‎就說，「媽媽一直覺得螞蟻很療癒...但我自己是沒被療癒到啦！」

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Avril Wang家中的蟻后搬來居住後，1年生了約50隻工蟻。由於最近家中的狗兒生跳蚤，在家裡噴了除蚤香水後，卻意外害螞蟻陸續身亡。眼看著一隻隻的螞蟻停止活動，一個個上天堂，Avril Wang‎說，「我們趕緊帶螞蟻去急救，結果還是搶救無效，不知道是不是藥物擴散，啊後來蟻后也壽終正寢了...。」

▲Avril Wang媽媽非常感性，看著蟻后死去，感嘆地說「生命暫停了」。

▲媽媽找尋螞蟻死亡原因。



Avril Wang的媽媽飼養蟻后約1年多，看到心愛的寶貝意外死掉，心疼不已，捨不得埋葬，於是先放在試管中保存，丟到客廳桌子上給大家「瞻仰遺容」。至於媽媽這麼喜歡螞蟻的原因，是因為喜歡看牠們過得「很充實」。

Avril Wang‎表示，「媽媽說會想養螞蟻，是因為她是鄉下小孩。鄉下小孩有事沒事就喜歡跑過去看螞蟻搬東西，搬過來又搬過去，看著螞蟻跑來跑去、忙忙碌碌的有種充實的感覺。」

▲螞蟻的家。



除了養螞蟻外，Avril Wang家裡還養過各種奇奇怪怪的寵物。「像我弟弟還有養守宮跟蟑螂！我自己養三隻貓，我媽媽是狗派，賭氣跑去收容所養一隻狗狗，叫吉米。因為從小就在這種家庭長大，所以每次回娘家看到什麼新生物都已經很習慣，已經見怪不怪了～哈哈。」

▲Avril Wang弟弟養的守宮都吃杜比亞蟑螂。

許多網友看完Avril Wang家裡的螞蟻故事，紛紛在底下留言，「其實我也想養，可以看一整天」、「好療癒，哪裡有賣」、「好想捏蟻后的屁股」、「蟻王誕生了嗎」、「有愛養螞蟻的媽媽也真不得了」、「好酷喔，第一次看到蟻后」、「白色的蟻窩空間看起來好舒服」、「等等～這個沒有毛毛的啊」。

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▲▼家裡還有可愛的3隻貓星人、1隻米克斯。

▲螞蟻R.I.P.

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