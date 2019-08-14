吃潔牙骨一直吵！法鬥哥哥「壯腿一踹」彈飛弟：走開啦

記者林韋辰／綜合報導

有話請好好說！桃園6歲法鬥「牛帝」最近家裡來了一位新成員，是一隻呆萌的可愛法鬥弟弟「Bobo」。這天牛帝開心吃著潔牙骨，結果旁邊的Bobo一直來打擾，最後受不了使出「後腿攻擊」，無情將弟弟踢下去。爸爸將整個傻眼又好笑的畫面錄下，上傳到臉書社團與大家分享。

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▲Bobo：哥哥在吃什麼好料的～（圖／有點毛毛的／網友張秉豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



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影片中的黃色法鬥Bobo剛來家裡沒兩天，活潑好動的牠每次都很好奇哥哥牛帝在幹嘛。Bobo先是看到哥哥在小床開心吃東西，興奮湊過去聞聞，沒想到哥哥超冷淡、都不理，於是Bobo不死心，再跑去後方瞧瞧，下秒竟遭壯壯的後腿踢飛，當場跌落地板，不過Bobo沒有記取教訓，繼續上前找哥哥玩。

▲Bobo竟然被踹飛。



爸爸笑說，「Bobo都會很好奇哥哥在吃什麼，會一直湊熱鬧想一探究竟。」同時也提到，牛帝個性就是成熟穩重，不太喜歡理人，而弟弟Bobo則是好動寶寶，喜歡巴著哥哥跑來跑去，還會偷偷捉弄對方。經過這次飛踢事件，爸爸說到，「覺得這個小子很可憐，為了美食不放棄，不畏懼痛，所以勇氣可嘉。」

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