吃貨汪「櫃檯站崗刷存在感」　爸爆背後詭計…笑翻網友

▲汪：老闆娘我來吃早餐了！（圖／網友葉智銘授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「葉小妹」是早餐店的常客，這天牠雙手搭在櫃檯站崗，眼神炙熱地盯著老闆娘，像是在催促對方快點準備餐點，不過爸爸偷偷爆料，葉小妹是在等老闆娘拿肉乾出來，於是站在櫃檯刷存在感，討食技能勘稱滿點。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲老闆娘和狗狗有深厚的感情。

爸爸接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，3年前爬山遇到受傷的葉小妹，便決定收編照顧，後來帶去吃早餐，沒想到早餐店老闆娘特別喜歡狗狗，每次都拿零食出來招待，一人一狗培養出特別感情。照片中葉小妹一臉誠懇的表演握手才藝，像是說「做完指令就可以大吃特吃！」老闆娘抵擋不了牠渴望的眼神，乖乖交出手中的零食。

▲本汪可是早餐店的忠實顧客。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友紛紛笑說，「老闆壓力一定很大」、「 靠臉吃飯的，可愛就不用錢」、「長大了自己買早餐」、「闆娘～上班要遲到了快一點」、「快月底馬麻應該會月結」、「先賒帳！等牆壁計滿正字號一次大氣結清」、「汪：目錄上的所有東西都給我來一份。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：用腳擊掌也難不倒我！

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