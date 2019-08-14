【最萌鬼照】洛威拿「慢慢」票數破萬暫居第一！　投稿就送寵物雲商店折價卷

▲今年寵物最萌鬼照比賽，獎品超豐富！（圖／ETtoday製作）



社群中心／林懿捷

【寵物最萌鬼照】活動從7月底開始，進行兩周已有超過400位逗趣可愛的寵物參賽啦，目前洛威拿犬「慢慢」以破萬的票數暫居第一，米克斯「小熊&胖丁」位居第二，還有更多的貓奴、狗奴熱烈幫自家寶貝衝票中，每位參賽者都能獲得「ETtoday東森寵物雲商店」提供的DoggyMan全系列商品79折折價卷，快點把握機會，還有機會登上店內螢幕！

▲「慢慢」是目前比賽的人氣王。（圖／最萌鬼照活動頁，下同）

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▼主人與愛犬一起參賽，超級有創意～

這次比賽的獎項除了現金大獎，還有【DoggyMan犬貓用高質感木製立式可調整餐桌】，除此之外，只要有參賽，即能帶著投稿作品，到「ETtoday東森寵物雲商店」領取DoggyMan全系列商品79折折價卷，領取次數不限，想要為毛孩庫存糧食大買一波，就趁現在啦！

▲「小熊&胖丁」從浪浪變成了好命鬼。

投稿期限到9月1日（星期日）為止，現在馬上打開相本，馬上把可愛的、可怕的寵物鬼照傳上活動頁，替毛小孩拿大獎、賺加菜金！也可來投票支持你喜歡的參賽寵物喔～更多精彩照片請上活動頁https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019，為最萌的小鬼們加油吧！

▲萌貓威震八方，鬼月保護貓奴！

▼快點把寵物最萌、最搞怪的照片上傳到活動頁～

★東森寵物雲門市全台18家門市資訊：

http://www.etipets.com



★活動獎勵詳情請看：

https://events.ettoday.net/activity/ghostcute2019/gift

延伸影音：