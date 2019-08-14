鄰居反對餵浪貓　2年後「一句話」她超感動：善念會傳遞

▲鄰居原本反對餵食浪貓。（圖／網友Lan Hsieh授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

網友Lan Hsieh餵養街貓2年多，起初鄰居不歡迎，於是她努力維持環境整潔，跟善心店家合作誘捕結紮，隨著時間流逝，大家慢慢轉念接受，甚至有鄰居說，「以後颳風下雨都不用特地跑來餵，我住旁邊，我來餵就好。」讓她感動直呼，「善念是可以傳染的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Lan Hsieh說，貓咪結紮跟乾淨餵養相當重要。

Lan Hsieh表示，一開始鄰居不贊同她的做法，說會造成環境髒亂，但她努力把環境保持乾淨，幫忙誘捕結紮，控制流浪動物的數量，街訪鄰居的態度也出現轉變，陸續對浪貓釋出善意，有越來越多人帶孩子來看貓咪，關心貓咪的身體狀況以及幫忙餵食。

▲附近店家對浪貓釋出善意。

Lan Hsieh餵食2年多，她覺得貓咪結紮跟乾淨餵養很重要，「換個角度看，如果我家前面常常環境髒亂，我也會不開心，通過換位思考去了解問題，時間久了，鄰居看我跟主子互動很好，覺得貓咪親人可愛，也就沒那麼反對，甚至會邀我去喝茶，跟我說聲辛苦了！」

▲Lan Hsieh和浪貓有深厚的感情。

這則貼文上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引來許多網友熱議，「鄰居好有愛」、「謝謝你們無私的善心」、「愛感動了鄰居」、「鄰居棒棒相信愛是會讓人融化的」、「好美的畫面」、「非常好的善心循環」、「好心有好報。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲整個友善環境讓浪貓卸下心防。

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