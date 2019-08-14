高山犬長期栓養「見人就咬」！　訓練師上完課...牠和媽隨行散步

▲寵物訓練師大廷曾經把咬人高山犬教到變乖狗狗。（圖／寵物訓練師 - 大廷 DaTing授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

東森寵物雲桃園蘆竹店於18日邀請到寵物行為訓練師大廷提供專業諮詢，只需要10分鐘，就能讓大家更加了解自己的毛孩。大廷不吝嗇分享先前教育問題犬隻的經驗，他曾經接手過1隻長期被家人栓養，逢人就會暴怒開咬的高山犬，沒想到才上了幾堂課之後，牠馬上變成1隻能夠乖乖跟著媽咪散步的溫馴狗狗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這隻大約2、3歲的高山犬隨著年齡越長越大隻，但是主人因為不知道該怎麼和牠相處的關係，又怕牠會做出攻擊行為，只好選擇將牠長期拴住，沒想到狗狗卻因過於壓抑導致壓力無處釋放，而變得越來越封閉自己，開始出現領域性的吠叫和侵略，只要見到人類就會開咬，尤其是不熟識的陌生人，就連大廷剛到現場時，也差點被咬了。

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▲大廷教育問題犬隻經驗豐富。

課程開始後，大廷選擇先和這隻高山犬從玩樂中培養默契，「長期被栓養、籠養，壓力和領域性一定很高，所以我把重點放在舒壓，對狗來說，狩獵是天性，被人圈養後，再也不太需要狩獵，這時候就是玩具存在的意義。」大廷讓狗狗盡情地拉扯玩具釋放壓力，並適時地和牠互動，取得信任感之後，便開始訓練散步與隨行。

▲在訓練狗狗之前，必須先和牠取得信任感與默契。

由於先前主人根本不敢把毛孩牽在身邊，因此幾乎也不太有機會帶出門散步，而這也是狗狗的壓力來源之一。大廷利用獎勵制度來讓牠知道怎麼做才是正確的，聰明的高山犬也很快就能理解，開始會跟在人類身邊隨著腳步慢慢走，從那次之後，主人增加了帶狗狗出門散步的頻率，自然而然地也日漸降低了毛孩的壓力，這也可以說是幫牠「社會豐富化」，因此高山犬和飼主的感情也越來越好。

▲許多行為不當的狗狗來到大廷身邊後，馬上被馴服。

「大多的『問題行為』都要考慮到『基本需求』有沒有被滿足，而你們之間的相處方式正不正確！」大廷指出，飼主們最常遇見的家犬問題為大小便訓練、吠叫，以及暴衝問題，這3個狀況總是名列前茅，另外像分離焦慮、破壞傢俱、注意力不集中等，雖然狀況較少，但嚴重程度也比較高，透過訓練中的「瞭解」、「引導」、「獎勵」、「練習」，能夠讓飼主與毛孩達到和諧的相處，同時也讓牠成為你生命中的「最好的朋友」。

▲大多的『問題行為』都要考慮到『基本需求』有沒有被滿足。

大廷表示，他從小就非常喜歡動物，但是在家人的反對之下，他根本不敢飼養動物，更別說是從事相關工作了。直到大學期間，他生了一場重病後，才決定要為自己認真一次，改變自己的生活模式；那時他養了人生中的第1隻狗狗─黃金獵犬YUKI，與家人商量後，也毅然決然休學，參加了ABRA舉辦的寵物訓練師培訓營。

▲YUKI剛來到家裡時，也是隻問題狗狗。

其實在培訓之前，愛犬YUKI也是隻非常調皮的汪星人，舉凡亂尿尿、大便、暴衝等等牠都做過，剛開始大廷也和一般飼主一樣，以打罵責備來教育狗狗，但YUKI始終沒有改善，直到大廷培訓完畢後，不到一個禮拜，所有問題都在他愛的教育下解決了，這時他才真的體會到，「處罰是錯誤的，正向才是對的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲在大廷正確的教育下，YUKI才慢慢變得聽話。

▲以前會暴衝的YUKI現在學會乖乖等待了。

▲「我把拔有教會我做狗處事的道理！」

18日下午於東森寵物雲桃園蘆竹店，訓練師大廷將親自為你解答毛孩行為問題，過程採用預約制一對一，諮詢時間約10分鐘內，可以向老師詢問狗狗的行為問題。只要您是東寵會員（現在可免費加入），就能免費獨享「市價10分鐘300元的專人諮詢服務」，限額30名，還不趕快手刀報名起來，讓你更了解毛孩個性、解決惱人問題，讓彼此感情更加融洽。

【活動資訊】

時間：8/18 13:00~19:00 寵物行為專屬諮詢服務，以狗狗為主

地點：桃園市蘆竹區南昌路266號 (東森寵物雲桃園蘆竹店 )

電話：03-312-0236

【活動說明】

（1）採一對一預約制，30名額滿。

（2）諮詢時間約10分鐘內，可向老師詢問希望解決的寵物惱人問題或寵物行為諮詢。

（3）有接到電話確認才算報名成功唷！

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