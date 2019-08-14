歐告長得太普通「轉店送養2次」　憂鬱眼神下藏溫暖笑容

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▲米克斯凱欣。（圖／浪浪別哭授權提供）

▲凱欣有一張「大眾臉」。（圖／臉書粉專浪浪別哭授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

米克斯「凱欣」五官一般、黑色短毛，在狗狗中不起眼，若獨自走在街上沒人懷疑牠是流浪的孩子。凱欣的親生爸媽都沒有活過3歲，唯獨牠和同伴幸運被愛媽發現，來到中途餐廳「浪浪別哭」等家，希望能嚐到被人疼愛的滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯凱欣。（圖／浪浪別哭授權提供）

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▲凱欣的外表雖然不討喜，但身上總散發出樂觀的力量。

凱欣的家族世世代代都在流浪，父母和祖先全部沒有活過3歲以上，包括被車撞死、被毒死、被通報抓走立即處死的，各種不公平的遭遇像是在訴說，「像你們這樣的狗就不該出生！」但親人的牠依然對人類保有信任，毫無保留的把心交給對方，相信自己的命運可以跟父母不一樣。

▲米克斯凱欣。（圖／浪浪別哭授權提供）

喜歡凱欣的朋友，歡迎臉書查詢「浪浪別哭」喔！

無奈的是，凱欣雖然有安身立命的地方，卻改變不了牠不起眼的模樣，即始牠個性乖巧穩定，黑色大狗往往乏人問津。浪浪別哭表示，「我們把凱欣從雲林帶到台北，又從台北帶回台中，卻沒人看見牠的好」或許凱欣的外表不討喜，但只要花時間相處會發現牠與眾不同的魅力，身上總散發出樂觀的力量。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯凱欣。（圖／浪浪別哭授權提供）

▲汪：我想要一個家！

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