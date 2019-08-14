多吸多健康！赤膊哥埋頭狂吸「滿滿能量」　牠生無可戀眼神死

記者吳鎮良／綜合報導

前陣子流行吸貓，現在轉了風向居然開始吸狗！飼主邱美玲最近在臉書PO出一段有趣的影片，內容是哥哥這天看到愛犬「胖虎」躺在椅子上休息，便心急的衝上前去，且埋頭吸著狗狗身上的「獨特香味」，畫面曝光後引發網友們熱烈討論，許多人都被胖虎生無可戀的表情逗得哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主邱美玲12日在寵物社團分享這段影片，並以狗狗的口吻說到，「你是聞好沒～跟你一樣都是男人味有什麼好聞的？」畫面中可以看到，哥哥全身打赤膊只剩一件內褲，抱著心愛的胖虎低狂吸；只見汪星人像貴妃一樣側躺在沙發上，動也不動、任憑哥哥處置，內心滿滿的無奈全寫在臉上。

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▲汪星人胖虎被哥哥吸到眼神死。（圖／飼主邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲如果哥哥不在，胖虎會去咬哥哥的衣服出來聞。

目前一歲多的胖虎是隻米克斯小男生，個性聰明又聽得懂人話，家裡面最喜歡哥哥，如果哥哥不在家的話，牠還會去房間咬哥哥的衣服出來客廳睡覺。邱美玲說，「哥哥很喜歡這樣抱著胖虎聞，一直說胖虎身上有特殊味道很好聞。當時胖虎在椅子上休息，哥哥走過去就抱著這樣一直聞，我錄的時候哥哥已經聞很久了，我看到胖虎一臉無奈眼神死才錄影，胖虎不會對哥哥反抗，牠會讓哥哥抱到放手，但換作爸爸或姐姐或我就不一定，在牠心裡應該只認定哥哥是主人...。」

▲胖虎剛到家的萌樣。

活潑可愛的胖虎現在過得幸福又快樂，不過牠有段悲慘的過去。邱美玲回憶，胖虎是我去年在網路上看到的，當時牠才4個月左右大，聽撿到牠的愛媽說是被洗完澡後，丟棄在路邊，當天還下著雨。她說，「原本我聯絡的時候，救牠的愛心姨姨已經幫牠找到領養人了，但對方養了一星期因為某些因素無法再養，愛心姨姨才又通知我，後來我跟哥哥一起去桃園把牠帶回家。」

▲胖虎和汪妹妹曼怩感情要好。

▲胖虎以前曾被棄養過。

當時胖虎剛到家時，身材迷你像顆球一樣，模樣非常可愛，只是每次要洗澡時都會一直發抖，似乎還記得過去是因為被洗完澡後棄養的。邱美玲表示，「我們必須一直安慰牠說，『只是洗香香而已，不會把你丟掉！』聽到這裡牠才能放鬆；此外，牠也會害怕出門，但只要我們重覆告訴牠，『只是去散步而已～』牠就會抖著走出去，直到今天一樣如此。」

這段哥哥打赤膊吸狗的影片在網路上曝光後，不到一周就湧入上千名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「大口大口吸！是能量捏」、「狗狗眼神死」、「哈哈哈好可愛」、「牠的臉好享受喔」、「這批有純喔」、「狗狗感覺好無奈，但又一臉很舒服的樣子」、「牠的眼神說明了一切」、「吸狗狗有益身體健康XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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