家人參加告別式拿回「一籃水果」　晚上狗狗突然對著空氣狂吠

▲狗狗對著空氣狂吠。（圖／達志／示意圖）

記者何睿宜／綜合報導

有時候毛孩盯著空氣或對空氣吠叫，就會讓人懷疑是不是看到了「人類看不到的東西」？飼主王均宥就分享，有天晚上愛犬Box突然不斷吠叫，他以為是有老鼠或蛇跑進家裡，趕緊下樓一看，卻發現狗狗是對著當天從告別式拿回來的一籃水果狂吠，特別的經歷也令他相當難忘。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

王均宥說，Box很有靈性，是隻什麼話都聽得懂的黑狗，事情發生那年，牠大概14、15歲。他記得，那天上午和父母去參加一個家裡長輩的告別式，回家時喪家長輩給了他們一些水果，「說都是好水果、大家分著吃，由於我們實在沒什麼信仰限制，又是自己親人，不覺得有什麼不妥，便拿了一籃水果回家了。」

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回家後，也沒發生甚麼事，「對心裡面沒有神鬼的人來說，就是想補個眠而已。」時間到了晚上9點，Box走下樓喝水，突然一陣狂吠「汪汪汪汪汪！」王均宥很熟悉這種叫聲，「因為我家算是山區，所以Box那種吠叫我懂，就是有東西溜進室內，比如小老鼠或者蛇一類的。」

▲飼主發現狗狗是對水果吠叫。（圖／達志／示意圖）

當下，他馬上抓了手邊一根棍子下樓，不料一開燈卻傻住了，「Box是對著那籃水果在吠！」王均宥趕緊安慰Box，要牠別叫，接著爸媽也下樓了，甚麼話都沒說。他不死心，繼續到處找，想知道是不是有東西闖入，「但其實都是徒然，因為上一次發生小動物闖進來，是幾年前剛搬家時門窗沒有安裝妥當，如今每扇都是氣密窗、落地玻璃及隔音門，又哪會有小動物誤闖呢？」

王均宥回憶，當他搜尋期間，Box就直直盯著水果籃。後來，他把大家趕上樓休息，自己關燈後默默唸了「XX長輩，如果是來看看我們，謝謝你！一路順風。」然後上樓回房。當天晚上就再也沒發生其他事，「隔天我吃了蘋果，好甜。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

專家表示，狗不會無緣無故一直吠叫，飼主應該找出狗狗吠叫的原因，再給予行為矯正。若狗狗平常沒有行為問題，卻突然狂吠不止，飼主可以先檢查牠是否不舒服或有其他狀況。事實上，狗狗的聽覺和嗅覺比人類靈敏多，可以察覺到人類所不能感受到的範圍，聽見我們所不能聽見的高頻率聲音，因此可以提早發現到危險，有時也會因此吠叫或做出其他反應。

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