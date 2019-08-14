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狂玩2小時累翻！　歐告坐車「睡姿像人」背超直...媽笑：有練過

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記者陳靜／綜合報導

小朋友不要學，這隻歐告妹妹有練過！網友吳小涵家中有隻超愛坐車車的黑狗妹妹「泡妹」，這天家人帶著毛孩一起外出遊玩，沒想到泡妹卻因為前一天狂玩了2小時累翻，而直接在車上呼呼大睡，牠坐在後座專屬牠的寶位，但是網友卻非常疑惑「怎麼不趴下來」，原來是泡妹已經練就一身好功夫，怎麼樣都好睡了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

畫面中可以看到，泡妹的睡姿就像人一樣，直挺挺地靠在椅背上閉著眼睛，過程中牠微微張眼，似乎看到了媽媽在偷拍，但不到2秒後，仍默默地進入夢鄉，馬麻也笑說，可能是因為常常坐車習慣了，才會如此穩定，家人曾經試著引導牠趴下來，但泡妹仍堅持要像人類一樣坐著睡呢！

▲歐告坐車睡姿像人類。（圖／有點毛毛的／網友吳小涵提供）

請繼續往下閱讀...

▲這睡姿也太可愛了吧！（圖／有點毛毛的／網友吳小涵提供）

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並寫下，「昨天泡妹坐車溜達兩小時～已累了！像小孩子一樣睡翻了。」網友看了這則影片後紛紛笑回，「怎麼不趴下來睡，真可愛」、「這樣睡不會跌倒，真服了他」、「好優雅的睡姿」、「要繫安全帶喔XD」、「好可愛，知道麻麻在拍她，眼睛微開看一下又咪起來」、「牠這樣子好可愛！」、「最喜歡看毛小孩幸福的樣子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 黑狗歐告坐車睡覺姿勢

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