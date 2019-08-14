動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂會溫暖人心

▲好好地送毛小孩最後一程。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

每年的農曆7月15日中元節，除了普渡祭拜好兄弟，也希望所有動物的亡靈能得生善處，因此新北市政府動保處今年8月15日中元節當天在板橋動物之家進行8所動物之家中元節聯合普渡法會外，並於8月17日星期六早上10時，在中和動物之家舉辦毛寶貝追思音樂會，歡迎飼主及喜愛動物的民眾一同參與這場別具意義的饗宴，以聆聽弦樂團演奏音樂來為毛寶貝追思祈福。

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動保處為展現愛護動物及尊重生命之慈悲，自104年全國首創在板橋動物之家舉辦毛寶貝樹葬起，到目前中和動物之成立毛寶貝生命紀念園區及毛寶貝生命紀念碑，已提供將近2百位飼主將自己心愛的毛寶貝骨灰植存於此回歸大地。

▲中和環保樹葬。



動保處表示，今年中元節特別在8月17日上午10時於中和動物之家（中和區興南路三段100號）舉辦毛寶貝追思音樂會，為逝去的毛寶貝們祈福及撫慰飼主心靈，由玉山菊元合奏團以弦樂四重奏演出方式，及承澐老師音樂導聆，希望能藉由音樂力量最自然的方式，讓所有生命得到心靈上慰藉、穩定情緒及平撫傷痛，給予身心最深層的能量補給。

農業局長李玟表示，大家都將毛寶貝視同家人，當毛寶貝離去悲痛萬分，久久無法釋懷。因此新北市政府今年除了中元節聯合普渡祈福法會，祈求往生動物能得到安息外。更以追思音樂會形式，希望藉由音樂來懷念故去的毛寶貝平撫飼主傷痛，也期望所的的毛寶貝健康幸福，都有屬於自己一個溫暖的家。

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▲玉山菊元合奏團演出。

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