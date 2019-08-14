ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂會溫暖人心

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲ 送毛小孩最後一程！新北動保處辦「寵物樹葬」。（圖／新北市動保處提供）

▲好好地送毛小孩最後一程。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

每年的農曆7月15日中元節，除了普渡祭拜好兄弟，也希望所有動物的亡靈能得生善處，因此新北市政府動保處今年8月15日中元節當天在板橋動物之家進行8所動物之家中元節聯合普渡法會外，並於8月17日星期六早上10時，在中和動物之家舉辦毛寶貝追思音樂會，歡迎飼主及喜愛動物的民眾一同參與這場別具意義的饗宴，以聆聽弦樂團演奏音樂來為毛寶貝追思祈福。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

動保處為展現愛護動物及尊重生命之慈悲，自104年全國首創在板橋動物之家舉辦毛寶貝樹葬起，到目前中和動物之成立毛寶貝生命紀念園區及毛寶貝生命紀念碑，已提供將近2百位飼主將自己心愛的毛寶貝骨灰植存於此回歸大地。

▲動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂會溫暖人心。（圖／新北市動保處提供）

▲中和環保樹葬。

動保處表示，今年中元節特別在8月17日上午10時於中和動物之家（中和區興南路三段100號）舉辦毛寶貝追思音樂會，為逝去的毛寶貝們祈福及撫慰飼主心靈，由玉山菊元合奏團以弦樂四重奏演出方式，及承澐老師音樂導聆，希望能藉由音樂力量最自然的方式，讓所有生命得到心靈上慰藉、穩定情緒及平撫傷痛，給予身心最深層的能量補給。

農業局長李玟表示，大家都將毛寶貝視同家人，當毛寶貝離去悲痛萬分，久久無法釋懷。因此新北市政府今年除了中元節聯合普渡祈福法會，祈求往生動物能得到安息外。更以追思音樂會形式，希望藉由音樂來懷念故去的毛寶貝平撫飼主傷痛，也期望所的的毛寶貝健康幸福，都有屬於自己一個溫暖的家。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂會溫暖人心。（圖／新北市動保處提供）

▲玉山菊元合奏團演出。

更多精采影片：

關鍵字： 動物之家寵物樹葬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

不要碰我屁股！柴量肛溫狂譙國罵「暗營養～」　姐打頭..

捲毛汪「嚴肅臉」開車載寶寶　熟練樣讓媽傻眼：很常開..

用拋的才要吃！「挑食柴」吃飯怪癖惹瘋媽：不懂這是什..

里長愛的牽線！黑嘴奶汪變超萌警犬　所內奔跑療癒警察..

全家都嫌！她將黃腹球蟒惜命命...胖到肚子粗一圈「..

可以交個朋友？萌貓「輕碰狗掌」示好　傲嬌汪轉頭不看..

愛唱歌汪隨垃圾車開心哼唱！下秒「口水嗆到」狂咳　見..

看奴才出門！「口香糖貓」8次飛撲挽留　網羨炸：我家..

苦等小孩3年！醫院聞到愛犬味、腳邊怪觸感　隔天驗孕..

打掃驚見牛頭㹴大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人..

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「..

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子..

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽..

帶愛犬出門散步...屁孩爸突躲樹後　牠回頭見不到人..

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳..

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵....

奴才爸與愛犬上演傳統結婚戲碼　喊「夫妻交拜」糗被巴..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓咪應該多久洗一次澡..

《倉鼠人》台灣可以合法養龍貓！飼養門檻一次告訴你

浪浪別哭-從此不再害怕孤單而哭泣　正男加入温暖的大..

動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂..

歐告長得太普通「轉店送養2次」　憂鬱眼神下藏溫暖笑..

狂玩2小時累翻！　歐告坐車「睡姿像人」背超直.....

吃貨汪「櫃檯站崗刷存在感」　爸爆背後詭計…笑翻網友

柴捉迷藏「探出鼻頭」刷存在　媽一頭霧水：怎麼進去的

家人參加告別式拿回「一籃水果」　晚上狗狗突然對著空..

錄萌貓可愛日常！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10..

喊到「名字」就倒下！　三花貓直接放軟曬肉肚：叫我就..

多吸多健康！赤膊哥埋頭狂吸「滿滿能量」　牠生無可戀..

鄰居反對餵浪貓　2年後「一句話」她超感動：善念會傳..

中職／林安可連3場2安　劉育辰：仍在運用天生協調打..

不斷更新／陳子豪2分砲還以顏色　3局結束兄弟3：1..

正妹三角洲被PO他怒嗆「這我朋友」要求下架　原PO..

張小月溫情喊話陸配、原住民　「我們都是台灣人、一家..

利晴天加入轉發「支持香港警察」　IG開炮：理智都去..

桃機爆弊案　董事長上火線說明：全面清查涉案人員工作..

夏聯／林力仁末節7分打添保險　裕隆險勝健行

千億活水來了！海外資金專法明日上路　財部、國稅局準..

麥莉、雷神弟「根本沒交離婚協議書」 　知情人士爆還..

老狗隔街走來⋯下秒在4名研究生面前「氣絕死去」　道..

寵物動物熱門新聞

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦..

求厭貓老媽幫照顧　2周後成寶貝

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

浪浪集體「霸佔」機車　他反應超..

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

自己把狗養太胖　主人竟送安樂死

二哈傳授小弟噪音秘訣　爸崩潰！

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

姐顧錄影不拿肉　媽寶汪淚眼告狀

讀者迴響

熱門新聞

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦..

求厭貓老媽幫照顧　2周後成寶貝

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

燒烤店休撲空！汪隔天氣噗噗討債

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

浪浪集體「霸佔」機車　他反應超..

穿孝服淚送爸　汪隔一月同天離世

自己把狗養太胖　主人竟送安樂死

二哈傳授小弟噪音秘訣　爸崩潰！

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

姐顧錄影不拿肉　媽寶汪淚眼告狀

P圖開腦洞！貓咪變恐龍統治地球

最新影片

更多

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「給我滾！」

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子戶！

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

帶愛犬出門散步...屁孩爸突躲樹後　牠回頭見不到人急翻：跑去哪裡辣

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面