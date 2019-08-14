每天起床都好累！她裝秘密攝影機　揪出汪每晚謀殺親媽真相

▲克莉絲汀和狗狗一起睡覺，發現狗狗的壞習慣。（圖／翻攝自Facebook／Fenway's Fight Against Blastomycosis）

記者詹筠怡／綜合報導

你家的狗狗晚上的時候都睡在哪呢？許多主人非常享受跟貓咪狗狗擠在同一張床上的感覺，不過你不知道的是，你睡著了之後，毛小孩對你做了什麼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

克莉絲汀（Kristin Wolf）養的狗狗名叫芬威（Fenway），牠是一隻混血比特犬，他們已經相處5年，但就在最近，克莉絲汀早上醒來的時候都感覺很累，不知道自己怎麼了，於是她對芬威起了疑心，因為牠總是和她一起睡在床上。

請繼續往下閱讀...

▲秘密攝影機拍到芬威總是睡在主人身上。



克莉絲汀買了一個攝影機，裝在臥室裡，決定偷拍晚上發生了什麼事，隔天一早查看畫面，她驚訝發現自己睡覺的時候非常不安份，頻頻翻身之餘，芬威就像是在保護她，總是睡在她旁邊，甚至整隻狗躺在她身上，克莉絲汀笑說「好像要把我壓扁一樣」。

終於搞清楚自己晚上睡不好的真相，克莉絲汀說，她發現芬威還是一個毯子小偷，會把棉被搶走，但儘管如此，她還是會繼續和牠睡在一起，不會有任何改變。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）