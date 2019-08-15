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514歲格陵蘭鯊「比莎士比亞還老」！150歲才成年見...證美國建國

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▲▼格陵蘭鯊。（圖／翻攝自IG／juniel85）

▲格陵蘭鯊生活在北大西洋深海，生長速度緩慢，肉具有神經毒素。（圖／翻攝自IG／juniel85）

實習記者陳妙津／綜合報導

丹麥科學家在北大西洋發現一尾高齡514歲的格陵蘭鯊魚（greenland shark），預估在1505年時出生，這也是目前已知最古老的脊椎動物。目前挪威的研究團隊正在繪製格陵蘭莎的基因排序，試圖揭開該物種長壽的原因。

據《太陽報》報導，科學家們捕獲了28尾格陵蘭鯊魚，最長的一尾有18英尺，透過長度及放射性碳定年法研究發現，鯊魚的年齡從272歲到514歲，超越此前曾被發現最老的400歲。

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格陵蘭鯊魚又稱小頭睡鯊，生活在寒冷的深海水域，每年只會增長1公分，150歲時才達到性成熟，這表示514歲的母鯊魚曾經歷過美國建國、英國宗教改革、拿破崙戰爭等，甚至年紀比莎士比亞還老。

格陵蘭鯊魚通常以魚類、海豹為食，有時也會同類相食，但科學家也在牠們胃中發現馴鹿、北極熊、馬等動物的屍骸，不過目前對牠們的生態及習性仍所知甚少。

雖然該種鯊魚的肉具有神經毒素，但在冰島、格陵蘭等地區會透過發酵、風乾數月等作法減輕毒性後，再拿出來吃，這種料理被稱為「冰島發酵鯊魚肉」，是當地冬季的傳統料理，氣味腐臭，許多外國人無法接受，還曾被美國名廚波登（Anthony Michael Bourdain）稱為「世上最恐怖料理」。

目前挪威北極大學的研究人員正在研究格陵蘭鯊的細胞核，希望了解長壽的原因，幫助延長人類壽命。

關鍵字： 格陵蘭鯊莎士比亞greenland shark

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