柴柴下巴失蹤！裝袋「肥臉擠成棒棒糖」　燦笑→眼神死：好..擠

▲柴柴裝進袋子下巴直接消失惹。（圖／網友黃湙琁授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

裝進袋子變成別隻狗！宜蘭羅東一隻柴犬Daggy是隻愛出門的陽光女孩，每次聽到關鍵字都會異常興奮，這天馬麻一說要去散步，這孩子馬上跑來，乖乖的坐進袋子裡就定位。好笑的是，當馬麻將牠揹起來，Daggy一秒變成棒棒糖下巴失蹤，原本燦笑的表情被擠到眼神死，可愛模樣讓家人全笑翻。

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▲▼3歲多的Daggy是個陽光可愛的小女生。

飼主黃湙琁笑說，3歲9個月的Daggy出生2個月就接回家裡，個性很像人不護食不亂叫，很聰明一教就懂，出門也不會吵鬧，自己的玩具分享給其他狗也無所謂，脾氣好，生氣頂多臭著臉，是她捧在手心的寶貝。

由於黃本身的工作要台灣日本兩邊跑，所以上次有帶愛犬到日本居住，「從機場出來搭大巴，牠小聲的暗示我，感覺想出來，我把牠放進旅行用的大布袋，告訴牠，要乖乖安靜不然司機會趕你下車」，Daggy出來之後就安靜的趴在窗邊看風景，乖巧的模樣連同行旅客忍不住都來摸牠，一直稱讚Daggy好可愛好乖，都不知道車上有狗。

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「後來朋友來家裡，聽我們說這故事的時候，就說沒看過待在袋子裡的狗狗，所以就當場示範」，黃湙琁轉頭跟Daggy說，要去逛街，但要裝進袋子裡面，不然會被警察抓走，牠就乖乖配合，露出一顆頭，11公斤的飽滿身材擠出肥美嘴邊肉，眼神微微哀怨的模樣相當好笑。

▲汪：人家不是胖，只是肉有點多。



許多網友看到柴柴的笑容變化紛紛留言笑說，「超肥超可愛」、「視線都被脖子那圈肉肉搶走了」、「好想揉揉牠的頭」、「牠怎麼有點無奈哈哈哈哈」、「好討喜的笑容甜滋滋～」、「那肩膀承受柴的重量嗎？柴柴幾公斤！媽媽好偉大」、「要高低肩了，揹到脊椎側彎」、「根本在重訓XD」、「好可愛呀那笑容」。

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