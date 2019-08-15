歐告半夜不睡覺　緊盯爸「剛夾到」的蒂蒂：別掙扎了…快交出來

▲歐告「蠻牛」狂盯櫥窗娃娃不放。（圖／網友Vanness Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／綜合報導

相信很多毛小孩都喜歡娃娃！網友Vanness Wu日前在臉書社團「有點毛毛的」貼出幾張照片，半夜一點多，家中的歐告「蠻牛」不去睡覺，對著櫥窗裡奴才剛夾到的花栗鼠「蒂蒂」猛盯著看，渴望的眼神讓人不知道，到底要拿出來忍痛割愛送給牠，還是不管直接去睡覺！

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Vanness Wu說5歲「蠻牛」本來就很喜歡玩偶，某一次去修車廠保養車，裡面有養一隻貓咪，牠一走進去看到貓的娃娃就直接含住不放，讓他覺得好氣又好笑，另外，只要一回家手上有拿著新的玩具，就會立刻被狗狗鎖定。

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▲「蠻牛」拿到新娃娃。（圖／網友Vanness Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看到貼文爆笑表示，「這應該是我的新玩具啊？交出來吧」、「 歐告在思考一百種玩壞娃娃的方式」、「你下來我保證不咬爛你」、「有點毛毛的」，而Vanness Wu接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，日前他才送蠻牛一隻小豬玩偶，結果不到5分鐘就被拆解，模樣慘不忍睹，相當悽慘。

事實上，蠻牛曾經是隻浪浪，過著有一餐沒一餐的日子，Vanness Wu因為相當心疼所以撿回來養，大家如果想養狗，希望能夠以領養代替購買的方式，養了就是一輩子的責任不要丟棄，讓所有狗狗像蠻牛一樣快樂長大！





▲「蠻牛」從浪浪變成幸福的狗狗。（圖／網友Vanness Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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