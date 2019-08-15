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爺爺好慢喔！哀怨法鬥銀行外面「饋頭嘆氣」　眼神萌暈網友

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▲▼爺爺好慢喔！哀怨法鬥銀行外面「饋頭嘆氣」　眼神萌暈網友。（圖／有點毛毛的／網友陳大寶的日常提供）

▲法鬥犬在銀行外面哀怨等爺爺。（圖／有點毛毛的／粉專陳大寶的日常提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

人家還要等多久啦！日前一名飼主分享一段逗趣的影片，這天法國鬥牛犬陳大寶陪家人到銀行辦理業務，一隻狗趴在門口乖乖等待。但似乎是有等的些不耐煩了，大寶直接趴下來，把頭饋在台階露出哀怨的小眼神嘆氣，超有戲的表情瞬間把不少網友萌暈。

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臉書粉絲團「陳大寶的日常」日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並以狗狗的口吻寫道，「爺爺去銀行辦業務，我不能進去，但爺爺，我在外面好想進去吹冷氣」，畫面中，陳大寶乖巧的在門口等待，把頭放在台階，後腳一伸呈現「雞腿趴」的姿勢，眼睛緊緊的盯著爺爺，像是在問，「還要多久吶～」無奈的神情相當可愛。

▲▼爺爺好慢喔！哀怨法鬥銀行外面「饋頭嘆氣」　眼神萌暈網友。（圖／有點毛毛的／網友陳大寶的日常提供）

▲其他家人在外面培大寶等爺爺。

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許多網友看完紛紛被大寶的反應給融化，留言笑說，「這表情可以進軍演藝圈了」、「狗狗可以進銀行唷」、「屁屁好翹哦」、「好乖喔就待在外面默默的等爺爺」、「客人會被狗狗哀怨的臉萌到XD」、「怎麼有雞腿掉在地上？」、「好乖！這麼熱應該讓牠進去啦」、「大寶好可愛」、「你爺爺去領20.4億啊，很忙的」。

爺爺去銀行辦業務，我不能進去，爺爺我在外面好想進去吹冷氣。 #陳大寶的日常 #土豪狗 #明星犬 #玩具型法鬥 #法國鬥牛犬 #抖音-陳大寶 #iM短影-法鬥陳大寶

陳大寶的日常發佈於 2019年8月14日 星期三

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關鍵字： 法鬥犬銀行吹冷氣爺爺哀怨饋頭

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