重傷浪浪深山帶路20分鐘　黃明志忍作嘔腐臭送牠到醫院

記者李依融／綜合報導

馬來西亞創作歌手黃明志到山中找瀑布取景，卻遇到一隻背上重傷見骨的流浪狗，他一路跟著浪浪，才發現狗狗疑似以為他們迷路，在森林間穿梭將他們帶到大馬路。黃明志和友人決定為狗狗治療，忍受著傷口的腐爛氣味，開車1個多小時終於送到獸醫院。

黃明志10日晚間在臉書「Namewee 黃明志」分享這段「奇遇」影片，日前他和友人為了籌備新電影「Nasi Lemak 1.0 辣死你媽傳人」而上山尋找瀑布場景，卻遇到一隻背上重傷的流浪狗，他們一行人看狗狗著急的模樣就一路跟在後面，但是狗狗腳步很快，離奇的是每每差點跟丟，狗狗總會停下腳步等待。

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▲大家擔心狗狗是要求救，於是跟在後面一探究竟。（圖／翻攝自臉書@Namewee 黃明志）



狗狗越走越深山，已經偏離黃明志一行人原本預計下山的道路，大家走了20分鐘，正擔心太陽漸漸下山又迷路，沒想到卻突然看到「大馬路」，才發現狗狗是想帶他們離開山區。黃明志近看發現狗狗的傷口很嚴重，已經見骨肯定很痛，於是決定帶狗狗到醫院治療，但要把狗狗帶上車並不容易。他們先用黑色膠帶自製牽繩，但一下就被大力士汪汪給毀了，幾次嘗試後決定直接把狗狗「抬上車」，但是狗狗很重，花了好大力氣才搬上車。

▲2個人合力才能抱起狗狗。（圖／翻攝自臉書@Namewee 黃明志）



狗狗疑似是因為傷口化膿腐爛，散發濃濃的臭味，黃明志一行人忍不住作嘔，但他們車窗全開，忍受著臭味還是要找到醫院。他在影片中說，由於當天是星期日，很多獸醫院都沒有開，打電話問了將近20家醫院，終於在1個多小時後將狗狗送醫。

黃明志在影片中提到，狗狗很重又一直想逃跑，靠一個人根本無法抓住，他和友人John費了九牛二虎之力終於將狗狗送到醫院，2人也已經氣喘吁吁。醫生仔細檢查傷口，發現裡面都是蛆，需要留院治療，而黃明志在就醫表上填上狗狗的名字Recce，「因為狗狗是在勘景時發現的，Recce就是勘景的意思。」

▲Recce在醫院很乖，配合接受檢查與治療。（圖／翻攝自臉書@Namewee 黃明志）



醫生擔心Recce是流浪狗會被留在醫院裡，黃明志便將醫療費付清，承諾會回來接狗狗。4天後黃明志和Recce和狗狗再見面，發現當時的乖寶寶有些不一樣，「應該是因為傷口好多了，牠現在很有力很頑皮，那天遇到牠應該很痛。」後來他們將Recce送到John的媽媽家裡，讓狗狗休養並幫傷口後續清理與治療，2周後傷口幾乎癒合，笑容滿面的樣子好可愛。

▲John的媽媽協助後續照顧，Recce康復後非常活潑。（圖／翻攝自臉書@Namewee 黃明志）



這段超真實的救援奇遇目前已有19萬次觀看，網友們大讚黃明志一行人的善心，「謝謝你們美麗的心，看到狗狗會一直跟著走，這樣的人真的不多了！」、「幸好狗狗遇到你們！」、「正能量滿滿～」，大家也希望能更新狗狗的後續，「如果最後有人能養牠，那就太好了。」