王位被母雞霸佔　聖上怒使「喵喵流星拳」狂巴頭：滾！這是我地盤

實習記者呂欣潞／綜合報導

「竟然敢霸佔朕的位置，吃我一拳啦！」國外一名飼主第一次將飼養在屋外的母雞帶進室內，沒想到家中的貓貓卻對牠充滿敵意，在四處無人之下，對母雞使出猛烈攻擊，完全搞不清楚發生什麼事情，就這樣被連續巴了好幾拳。

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▲喵星人對母雞充滿敵意。（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

影片中可以看到，貓咪一開始用非常謹慎的態度，小心翼翼觀察眼前這從未見過的生物，但從牠的眼神看的出來，明顯充滿濃厚厭惡感，不過母雞似乎沒有發覺，只是靜靜的趴在被窩裡，享受屋內舒服的空氣，孰不知眼前即將發生一件巨大的災難。

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▲趁沒人注意，吃我一拳吧！（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

貓咪挑了一個良好的時機，將醞釀以久的情緒釋放出來，朝著母雞的頭一陣亂巴，好像在對牠說著，「這是我的地盤，還不給我滾！」不知道的人還以為牠們之間，是不是發生什麼深仇大恨，突如其來的反應讓飼主哭笑不得，提醒自己要時時刻刻小心注意，母雞的生命安全啊！

▲母雞不知道發生什麼事，滿頭問號。（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

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