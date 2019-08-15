ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

王位被母雞霸佔　聖上怒使「喵喵流星拳」狂巴頭：滾！這是我地盤

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者呂欣潞／綜合報導

「竟然敢霸佔朕的位置，吃我一拳啦！」國外一名飼主第一次將飼養在屋外的母雞帶進室內，沒想到家中的貓貓卻對牠充滿敵意，在四處無人之下，對母雞使出猛烈攻擊，完全搞不清楚發生什麼事情，就這樣被連續巴了好幾拳。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喵星人憤怒攻擊母雞！（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

請繼續往下閱讀...

▲喵星人對母雞充滿敵意。（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

影片中可以看到，貓咪一開始用非常謹慎的態度，小心翼翼觀察眼前這從未見過的生物，但從牠的眼神看的出來，明顯充滿濃厚厭惡感，不過母雞似乎沒有發覺，只是靜靜的趴在被窩裡，享受屋內舒服的空氣，孰不知眼前即將發生一件巨大的災難。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲趁沒注意，吃我一拳吧！（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

▲趁沒人注意，吃我一拳吧！（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

貓咪挑了一個良好的時機，將醞釀以久的情緒釋放出來，朝著母雞的頭一陣亂巴，好像在對牠說著，「這是我的地盤，還不給我滾！」不知道的人還以為牠們之間，是不是發生什麼深仇大恨，突如其來的反應讓飼主哭笑不得，提醒自己要時時刻刻小心注意，母雞的生命安全啊！

▲母雞不知道發生什麼事，滿頭問號。

▲母雞不知道發生什麼事，滿頭問號。（圖／即新聞／Jckin Media／AP）

▼更多精彩內容

關鍵字： 喵喵母雞霸凌可憐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛..

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

法國老爹變身「鳥人」　架輕航機「與雁同行」…助遷徙..

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

幫14KG黃森蚺脫皮　主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

體驗被210隻喵星人愛戴！　日本青島將消失的「貓奴..

比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

化身狗牌好神拖？小白被大雨淋濕　狂「蹭地毯」擦乾身..

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限..

全家只給她抱！「小惡魔」貼臉攻勢　喵主子被親到眼神..

打掃驚見牛頭㹴超爽「大爺睡姿」肥肚癱沙發...媽傻..

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「..

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子..

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽..

帶愛犬出門散步...屁孩爸突躲樹後　牠回頭見不到人..

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳..

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵....

奴才爸與愛犬上演傳統結婚戲碼　喊「夫妻交拜」糗被巴..

重傷浪浪深山帶路20分鐘　黃明志忍作嘔腐臭送牠到醫..

想讓毛小孩登上「台北捷運燈箱」嗎？　快來寫你對寶貝..

王位被母雞霸佔　聖上怒使「喵喵流星拳」狂巴頭：滾！..

514歲格陵蘭鯊「比莎士比亞還老」！150歲才成年..

柴柴下巴失蹤！裝袋「肥臉擠成棒棒糖」　燦笑→眼神死..

西施犬丟烘衣機轉7秒　少女直播拍手大笑：牠很喜歡！

爺爺好慢喔！哀怨法鬥銀行外面「饋頭嘆氣」　眼神萌暈..

新疫苗「抗貓過敏」可以盡情吸貓啦！　但挨針的是主子

阿里山「四不像」求解！　頭像牛又像狗身體像山羊

「沒人看到她的淚水 」70歲母象被逼遊行10天....

搶攻台灣「最便宜」電動車名號　英國MG預計2020..

機場癱瘓＋武警靠近　美媒：阿里巴巴考慮推遲在港上市

重傷浪浪深山帶路20分鐘　黃明志忍作嘔腐臭送牠到醫..

不滿基本工資調漲　商總：根本就是勞動部「獨角戲」

肉臉妹別學影后戴圓耳環　扮女強人戴蕭邦男錶無違和感

想讓毛小孩登上「台北捷運燈箱」嗎？　快來寫你對寶貝..

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就..

港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」..

快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾..

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將..

寵物動物熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

動物們的斷層掃描　蟒蛇放法很噴..

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

母象被逼遊行10天　華服掀開瘦..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

阿里山「四不像」？頭像牛又像狗..

黑嘴奶汪成萌警犬！所內開心亂跑

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

浪浪集體「霸佔」機車　他反應超..

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

動物們的斷層掃描　蟒蛇放法很噴..

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

母象被逼遊行10天　華服掀開瘦..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

阿里山「四不像」？頭像牛又像狗..

黑嘴奶汪成萌警犬！所內開心亂跑

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

浪浪集體「霸佔」機車　他反應超..

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

醫好小鴨放回原地　喜見可愛小團..

最新影片

更多

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

全家只給她抱！「小惡魔」貼臉攻勢　喵主子被親到眼神死：貓生好難..

打掃驚見牛頭㹴超爽「大爺睡姿」肥肚癱沙發...媽傻眼：這是人吧？

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「給我滾！」

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子戶！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面