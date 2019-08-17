毛孩老化速度比人類快！用「健檢」守護牠　別讓沉默耽誤就醫

文／全國動物醫院連鎖體系



沉默並非代表無事，毛孩無法透過言語告訴我們牠生病了，往往當主人們發現毛孩有生病的情況時，病情可能已經延誤許久，這更說明了定期檢查的重要性！



更何況毛孩們老化的速度遠比人類快速許多，因此為了心愛毛孩的健康著想，通常建議可以透過每年一次的定期追蹤檢查，來清楚了解毛孩的身體狀況，老年毛孩（約七歲以上）則因年齡增長生病的機率也越來越高，因此建議半年檢查一次，在檢查中及早發現問題並盡快處理。

但健康檢查的檢驗項目這麼多，愛寵心切的主人們該如何挑選合適的健檢呢？整體而言健康檢查的項目包括詳細的理學檢查、實驗室檢驗、以及影像學檢查，依據每隻毛孩身體狀況的不同，則有不同的健檢類型：

快速健檢：項目包含基礎的理學檢查、傳染病篩檢以及血液學檢查，為一般常見例行性檢查，一般建議於年輕毛孩、新飼養的毛孩或是麻醉前的例行檢查。

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全套健檢：提供較完整的進階檢查，有深入的理學檢查、傳染應篩檢、血液檢查外，還有影像學檢查，檢驗項目上相較於快速健檢更加全面且完整，建議高齡毛孩、具慢性病史、從未做過檢康檢查的毛孩可以進行。





更多相關健檢問題，還是建議主人們可與獸醫師進行更詳細的討論，評估毛孩的個別需求來選擇最合適的方案！

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