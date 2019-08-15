西施犬丟烘衣機轉7秒　少女直播拍手大笑：牠很喜歡！

Someone please call the police on this girl, Some people don’t deserve dogs or pets at all. It’s complete abuse how they treat them pic.twitter.com/GSFD080ErY — Malissa (@sasaaok) 2019年8月10日

記者李依融／綜合報導

美國德州一名少女將西施犬放進烘衣機，還啟動機器不斷拍手大笑，幾秒後狗狗明顯踉蹌嚇得跑開，惡劣的行徑令許多網友憤怒，肉搜並報警希望這名少女受罰。

這名少女在Instagram直播時說，「我要把牠放進烘衣機，牠超愛的，你們看！」接著她將自家西施犬放進烘衣機，又叫又笑地打開電源還不斷拍手，6、7秒後把門打開，狗狗在裡頭暈頭轉向，踉蹌地跑到客廳。少女將鏡頭轉向狗狗，說了一句「噢抱歉～」，但許多網友看到狗狗的模樣心疼不已。

有網友將這段影片轉發到推特，「大家快去報警，有些人根本不該養寵物，這根本就是虐待動物！」達拉斯警方(Dallas Police Department)已偕同達拉斯動物保護機構介入調查，並找到該名少女，但因未成年無法公開身分，「這隻西施犬經過獸醫師檢查，已經並返還給成年飼主，我們正在等待檢查後的資料，做後續的處理。」

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網友看到直播內容不寒而慄，不少人認為可怕的不僅是少女的行為，「她用虐待動物來娛樂她的朋友，而朋友們竟然沒有制止，還覺得好笑？」、「希望狗狗能在安全的環境生活，顯然她已經不是第一次對狗這麼做。」目前這名少女已將Instagram關閉並刪除該影片。