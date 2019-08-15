新疫苗「抗貓過敏」可以盡情吸貓啦！　但挨針的是主子

▲大約有10%的人對貓咪過敏。（圖／Pexels）



記者李依融／綜合報導

對貓咪過敏的人常常得忍受打噴嚏、眼睛癢，科學家最近發表了「抗貓過敏疫苗」，能夠減輕「Fel d 1蛋白質」造成的過敏症狀，他們認為這項發明也能幫助減少棄養，不過這項看似雙方受惠的新發明也有些爭議，因為施打疫苗的是貓咪而不是人。

對貓咪過敏主要是因為一種叫做Fel d 1的蛋白質，這種蛋白質主要存在於貓咪唾液腺和皮脂腺中，大約有10%的人會對此產生打噴嚏、眼睛癢、哮喘等反應。科學家在科學期刊「The Journal of Allergy and Clinical Immunology」中發表，新型的疫苗能產生抗體中和Fel d 1，降低引起過敏反應的機率。

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研發這種疫苗的瑞士公司HypoPet表示，目前已有54隻貓咪接種疫苗，在9周內分3次給予劑量，報告顯示所有貓咪的唾液和淚液中的Fel d 1蛋白質都減少了，而和對貓過敏的人的血液混和後，引發的過敏反應也明顯減少，「這些接種的貓咪健康狀況良好，疫苗看來沒有長期或嚴重的副作用。」

▲貓咪的過敏原是一種叫做Fel d 1的蛋白質，主要存在唾液腺和皮脂腺。（圖／取自免費圖庫pixabay）



這種新疫苗無疑能幫助減輕過敏反應，不過仍屬於初期開發階段，HypoPet表示，目前正在和美國與歐洲的藥品審核機構討論，並且進行更大規模的臨床測試，真正上市還需要幾年的時間。另外該公司也說，除了抗貓過敏疫苗，研究團隊目前也在研發「抗狗過敏疫苗」。

這項發明能讓過敏的貓奴一圓「大口吸貓」的夢想，科學家也認為，這也能減少飼主以「過敏」為由將寵物拋棄的情形，不過也有人對是否值得讓貓咪為此挨針存疑。

▼對於免除過敏反應、減少棄養，科學家樂觀其成。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

