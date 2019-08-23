變懶不敏捷…老化速度是人類4至7倍　你家毛寶貝今年健檢了嗎？

文／全國動物醫院連鎖體系



隨著時間流逝，毛孩的身體狀況是否依舊健康呢? 牠是否變得懶惰，是否變得不那麼敏捷了？我們總是以為牠依然健康，卻可能忽略了身體構造的退化及病變，造成病情的延遲治療！

毛孩們老化的速度遠比人類快速許多，一般犬毛孩在8歲後便已邁入老年犬的行列，貓咪則是10歲後，除了外觀上的老化，更令人擔憂的卻是那看不見的內部退化，腎臟病、心臟病、內分泌疾病、神經退化...等，這些都是無法用肉眼所看出的可怕疾病，卻容易因為毛孩的沉默導致主人忽視了這部分的病情，建議透過每年一次的定期追蹤檢查，於檢查中及早發現問題並盡快處理，而老年毛孩則因身體狀況的衰退，建議半年檢查一次。

簡單告訴您該如何替毛孩挑選合適的健檢，一般建議年輕毛孩或是新飼養毛孩可進行基本但重要的快速健檢，簡單卻能了解心愛寶貝的健康狀況，項目包含：

理學檢查：獸醫師會透過問診、視診、觸診、叩診、聽診等方式，來初步評估毛小孩的健康狀況。

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傳染病檢驗：利用傳染病檢驗，偵測毛孩體內是否患有傳染性疾病。

血液學檢查：經由專業的檢測，得知毛孩的血檢指數是否呈現異常，並協助針對其部分進行評估、治療。

而老年毛孩相較年輕毛孩，身體的衰退以及老化狀況更嚴重，因此更需要完善且全面的健檢照護，項目除了基本的理學檢查及傳染病篩檢外，還包含：

進階血液學檢查：老年毛孩的血液學檢查項目會更加深入且完整，確保得到最詳細的醫療資訊，才能對於各個器官的評估更加準確。

影像學檢查：針對老年毛孩的部分還多了影像學檢查，目的是希望可以藉由精密的儀器檢視毛孩的身體結構，提早查看是否已出現老化或異常。

傳染病篩檢無論是快速健檢或是全套健檢皆有列入於檢測項目中，因為多數感染的毛孩在臨床上容易因沒有症狀或是症狀不明顯，而讓主人忽略了其感染傳染病的可能性，例如：狗狗的心絲蟲、萊姆病、犬型艾希利體、嗜吞噬球無形體、片狀邊蟲症…等。



貓咪則有泛白血球減少症(貓瘟)、貓白血病、冠狀病毒、貓弓蟲症…等，毛孩們也許早已陷於傳染病的痛苦中但卻無法清楚用言語表達，主人們想必也對上述的傳染病有所耳聞，我們能做的便是透過定期的篩檢，及早發現體內的傳染病並且及早治療！





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