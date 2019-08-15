水蜜桃剛買全爛！他翻面見「肉球認證章」　拿去對比全家笑翻

▲剛買回來的水蜜桃被蓋上肉球認證章。（圖／網友暴龍授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

兇手是誰一目了然！日前有名貓奴到大賣場買回一盒水蜜桃，精挑細選才請店員包裝好，回家要洗來吃的時候，好幾顆表皮破裂露出果肉，正當他覺得奇怪，翻面檢查，竟然發現水果上多了好幾個「肉球認證章」，原來是愛貓Boss做的好事，讓飼主忍不住笑翻直呼，「偷吃不擦嘴還留下證據！爸爸是這樣教你的嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲腳印完美符合這位貓主子XD（圖／網友暴龍授權提供）



（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主暴龍表示，7歲的Boss個性乖巧，之前從來不會主動靠近水果，平常都是懶懶的睡在沙發一整天，是隻胖胖的小宅貓。前幾天家人去好市多買了一盒水蜜桃放在客廳，「昨天要去洗來吃的時候，想說怎麼會爛掉？因為在好市多挑很仔細還請店員更換，後來看到旁邊一顆水蜜桃上印著腳印，我們瞬間醒悟，全家人笑到不行。」

▲Boss平常是隻懶洋洋又愛睡覺的小胖貓。（圖／網友暴龍授權提供）

只見畫面中，好幾顆水蜜桃破皮，上面還有明顯的凹陷，其中有一顆印上完整的貓肉球壓痕，很明顯是被偷踩一腳，Boss一看到飼主拿水果靠近，馬上露出無辜的表情，彷彿在說，「我只是試試看熟了沒有，這幾顆朕幫你認證過了，有甜啦！」畫面有夠好笑。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Boss內建多樣化表情包。（圖／網友暴龍授權提供）

暴龍也提到，Boss其實有一段辛苦的貓生，3歲多的牠在台灣大道曾出車禍，身體被輾過流血躺在路邊，「我朋友跟她男友散步看到，衝過去抱去就醫，因為他們沒養過貓就請我幫忙，原本復健後要送養，因為牠個性太好了，後來就自己留下來疼」，可能也是有過流浪經驗，Boss非常乖巧貪吃，只要有食物，基本的坐下、握手牠都學得會。

▲貓咪的形象崩壞。（圖／網友暴龍授權提供）



事後這組認證章的照片分享到網路上，許多網友紛紛被Boss超萌的舉動笑翻，留言笑說，「抓包表情超可愛」、「這有加持過的，奴才還不趕快吃」、「捨不得吃那顆水蜜桃啊！太可愛的掌印了」、「牠的臉好有戲XD」、「喵：只是鑑定蓋個章而已，怎麼了嗎」、「幫你先試試甜不甜，甜的蓋章」、「識貨喔哈哈哈哈」、「牠有收手啊（壓下去才發現來不急惹）」。

更多精彩影音：