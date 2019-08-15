散步看到鴨群！罕病可卡犬興奮到「四肢僵硬」...下秒倒地不起

實習記者賴韻如／綜合報導

看到鴨子會立刻昏倒的狗狗！英國近日流傳著一部影片，只見一隻可卡犬（American Cocker Spaniel）在散步時，看見水池裡的鴨群想追上去，結果竟興奮到肌肉僵硬，接著四肢朝天倒地不起，讓不少網友紛紛好奇到底是怎麼一回事。

據《太陽報》報導，這部影片是由這隻名為彼得（Peter）的可卡犬主人所分享的，影片中可以看到，當時彼得看到鴨群，本想上前去追他們，結果才走不到幾秒，彼得突然停住，四肢開始僵硬，尾巴不停地顫抖著，結果下一秒突然翻了過去，四腳朝天倒地。

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▲彼得其實是患有先天性肌強直症（myotonia congenita）。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）



影片曝光後，許多網友都覺得這隻狗相當搞笑，「可以去當演員！」但也有不少網友紛紛心疼表示，「看起來像癲癇發作...」、「好可憐！一點也不有趣！」、「拜託救救牠」、「雖然這個樣子很可愛，但拜託主人帶牠去就醫」、「真的很可憐...」、「這到底是怎麼回事？」

對此，彼得的主人跳出來表示，彼得天生就有這種神經的怪病，牠無法控制自己的興奮程度，經常導致牠四肢僵硬並倒地不起，「不過這種狀況是暫時性的，不會感到疼痛，只要經過幾秒鐘就能恢復。」他解釋道，這種病稱為先天性肌強直症（myotonia congenita），其實並不是失去意識而昏倒，它與中樞神經的功能無關。

據悉，美國南方的田纳西州（State of Tennessee）也曾出現過一種特有品種的「昏倒羊」（fainting goat），只要一受到驚嚇，就會緊張到全身僵硬，嚇得動彈不得而倒地，牠們也是患有這種先天性肌強直症，這種疾病就連人類都有可能受影響。

