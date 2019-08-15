喵喵蹲瓦斯爐口「噓噓」　奴才自我安慰：替家裡省貓砂

▲喵喵跑到瓦斯爐「噓噓」，還不忘檢查一下。（圖／網友劉芊宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／採訪報導

天呀～這裡不是給你噓噓的地方！網友劉芊宇日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」張貼一部影片，家中飼養的貓咪「淑惠」，某天晚上牠趁沒有人注意的時候，竟偷偷跑到廚房瓦斯爐上尿尿，也不知道從什麼時候開始這奇特癖好，貓奴只好安慰自己，大概是想幫家裡省貓砂吧！

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▲淑惠是隻相當調皮的喵喵。（圖／網友劉芊宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫面中可以看到，淑惠噓噓的地方，旁邊還擺著一鍋料理，這隻喵星人解放完後，還不忘往裡面檢查一下，不就幸好最後是選擇另外一邊，不然…… 真的會被吊起來懲罰吧！

影片一貼出，立刻吸引很多網友關心，「還好不是在旁邊那一鍋裡面尿」、「這個衛生習慣可能要處理一下呀⋯⋯」、「這要打牠屁屁了」、「那表情也太無辜」、「我家的貓也會這樣⋯⋯我每天都要擦瓦斯爐」。

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▲淑惠表示，「在家我才是老大！」（圖／網友劉芊宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，飼主接受《ETtoday寵物雲》採訪時也表示，2歲半的「淑惠」經常做出一些調皮的舉動，曾經破壞家中2台液晶電視螢幕，不只如此，也砸破不少花瓶，跟許多貓不同的地方是，牠相當喜歡去公園玩，好幾次爬到樹上，只為了狂追一隻雛鳥，令人哭笑不得！

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