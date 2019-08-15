實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯一名男子在堪察加半島喝醉後，伸手逗弄路邊遇到的兩頭熊，沒想到其中一頭小熊竟咬住他的手，往一旁樹叢拖去，好在醉漢隨即掙脫，並匆匆回到車上躲避。當地野生動物保護機構則表示，無人通報，並譴責男子行為失當，才會導致小熊攻擊。

據《堪察加新聞-Кам 24》（Новости Камчатки - Кам 24）報導，一段長一分多鐘的短片近日在俄羅斯網路瘋傳，影片中的醉酒男子身穿迷彩服下車，朝著路肩好奇圍近的兩頭熊伸手逗弄，不料小熊竟猝不及防地一口咬住他的右手，並往後方樹叢拖，嚇得男子一邊蹣跚力抗，一邊大飆髒話，並在小熊稍稍鬆嘴後，立刻掙脫返回車上躲避，驚悚過程約7秒左右。

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▲醉男身穿迷彩服，醉醺醺地伸手給野生小熊聞，卻被一口咬住。（圖／翻攝自YouTube／Новости Камчатки - Кам 24）



▲男子抵抗不住小熊的力量，跌跌撞撞地被拖往樹叢。（圖／翻攝自YouTube／Новости Камчатки - Кам 24）



一旁的司機堅持要求醉漢回車上坐好，醉漢則在車內仍不斷大罵髒話，並威脅要射殺兩頭小熊，直到車輛緩慢開走。該段影片事後在網路瘋傳，至今已有將近2萬人次分享

當地林業及野生動物保護機構則表示，他們確實曾看過這段短片，但因為無人通報有小熊出沒，所以也不知道確切事發地點，並表示在野外不應與熊有互動，避免任何接觸才是正確的，因為熊並不會主動接近人類，影片中的男子正是因行為失當，才導致小熊攻擊。