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16歲米格魯離世…刻意選「這天」　飼主：牠到這一刻還是很體貼

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▲▼▲優格。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

▲優格。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

文／Nalia娜莉雅流動世界

優格，米格魯犬，16歲。最近這三個禮拜一直鼻血流不停，醫生初步診斷沒有發現太嚴重的狀況，再進一步的檢查，需要的學生麻醉才可以，但是牠的情況已經不是太好，加上年紀也太大，很怕如果打麻醉以後，永遠都醒不過來。

牠看起來不太好，但是當我連結上牠的時候，牠卻是笑著的，咧著牙齒的那種。

N：「看到你這個樣子，還可以笑的這麼開心，我覺得也是蠻好的。」

請繼續往下閱讀...

因為我知道動物對於死老病死不會有太多恐懼，但到這一刻，還有這種心情實在是很難得。

優格：「因為我覺得以我這個年紀來說，現在的狀況還不算是很糟糕。」

牠覺得16歲的牠應該沒剩多少日子了，其實可以比現在更糟糕，但是卻沒有，因為除了不停的流鼻血，牠的食欲都很好，活動力也是屬於衰老退化的一般性狀況。

N：「你能這樣想我覺得也是蠻好的啦！哥哥姐姐想要知道說，你現在哪裡不舒服或是痛嗎？」

優格：「有一種漲漲的感覺，是從鼻腔往右腦裡面延伸進去，但是鼻子並沒有特別痛，可是很不舒服。 」

N：「他們想要問你，如果要治療的話，需要麻醉才能檢測有沒有腫瘤，但是你年紀太大了，如果麻醉的話，可能你就醒不過來了，這樣子的話你會想要檢查嗎？」

優格搖搖頭說：「我不想，因為就算檢查出來有什麼不好的東西，我現在的身體狀況，恐怕也撐不起後續的治療，所以就這樣吧！噢！對了！如果牠們覺得我看起來太難過，有想安樂我的話我，我可以接受喔！因為我知道牠們一定會在我真的不行的時候，才會考慮做這件事情。」

優格牠知道只有當牠躺在那裡，已經無法動彈，可能剩沒有一兩天就會自然離開的狀況之下，哥哥姐姐才可能會讓牠安樂，所以牠想要先告訴他們，讓他們沒有心理負擔，這是我溝通這麼久以來，遇到的第四隻願意安樂的動物，但我還是建議家長，不要自行替牠決定，如果可以問過動物同伴本人比較適合。

▲▼▲優格。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）

家裡面這一年來了一隻貓，哥哥姐姐問優格，對於這隻貓的到來有什麼看法？優格只是有點嗤之以鼻的說：「來了就來了，不要來煩我就好。」 並且一邊嘟囔著養什麼貓。

最近只要哥哥姐姐一開門，貓咪就想要衝出去， 因為牠是撿回來的，所以姐姐想知道是不是想念街上的生活？

貓咪：「喔～沒有啦！住在這裡很舒服，優格看起來不太好，我想出去找草給牠吃。」

原來牠是想要幫忙，讓優格感覺到比較舒服，但是優格的情況很差了，所以恐怕牠找到草也沒有用，又或者為了找草，牠離開這裡就回不來了，所以我們就牠說不用找了，可能來不及。貓咪其實很清楚優格是這個家裡的老大，溝通之後，姐姐說，最大的改變，就是貓咪不再想要出門了，大概牠真的知道幫不了什麼忙吧！

哥哥姐姐說：「希望牠可以選擇在我們在的時候離開好嗎？

優格想了想：「應該可以做得到。

我覺得優格很勇敢，於是我詢問牠，可不可以寫牠的故事？PO流鼻血照片牠介意嗎？

優格：「沒關係，但是要搭配著一張我看起來很好的樣子的照片。」

大概是一週之後，姐姐告訴我說，優格已經在牠們的陪伴之下離開了，而且是在牠們出國前幾天，哥哥姐姐都感到優格到這一刻還是非常的體貼。

姐姐：「 回家後看見牠又上廁所，馬上幫牠清理後，發現牠狀況好像不對，後來不到10分鐘就離開了，走的時候大家都在牠身邊陪著牠，沒有太痛苦，反而有很安心我們都在身邊的感覺；溝通後倒是沒有太大的變化，還是很會吃！很會撒嬌，隔天看醫生時還是很堅持不想看，週六晚上才開始不吃不喝，週日晚上就離開了！」

祝福優格！我很榮幸可以幫你們做動物溝通。

▲▼▲優格。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供，下同）
 ▲優格流鼻血照。（圖經變色處理）

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★Nalia娜莉雅流動世界，溝通過狗、貓、兔、鳥、馬、羊、刺蝟、貂、蛇、雞、龜、魚、螯蝦、天竺鼠、黃金鼠、楓葉鼠、蜜袋鼯、龍貓、鵝、街鼠、蒼蠅、蟑螂、蚊子、蜜蜂等，溝通過的動物經歷2000隻以上，更多內容請看「Nalia娜莉雅流動世界-動物溝通.釋放療癒」粉絲團。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。

關鍵字： Nalia娜莉雅流動世界動物溝通黃金鼠優格米格魯腫瘤安樂死

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