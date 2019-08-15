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咻入管內後「時速35km衝刺」....數秒後抵達上游！　美創「鮭魚加農砲」助返鄉

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▲ 舊型加農砲須由工作人員把鮭魚抱入管內。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

近期網路上有一部「鮭魚加農砲」（Salmon Cannon）的影片意外爆紅，可見工作人員把鮭魚塞入半透明管道後，鮭魚便以時速35公里的速度衝向上游家鄉，短短數秒鐘便穿越數公里遠的路程，此種新奇方式吸引不少網友目光，有人甚至詢問有沒有供人使用管道，以後可以給喝醉的朋友使用，但也有人擔心「如果魚有幽閉恐懼症怎麼辦」。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這門加農砲是由總部位於西雅圖的Whooshh Innovations科技公司所發明，從影片可以看到，當鮭魚被工作人員塞入半透明管道後，如同乘坐雲霄飛車般，接著從管道末端暴衝而出。另外，為了避免鮭魚在過程中會缺氧，管道內會噴灑水霧，以利牠們進行快速呼吸。而且據悉，加農砲每天可以運送多達5萬條魚。

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▼ 鮭魚進入管道後，便會快速地在管道內移動。（圖／翻攝自Youtube／U.S. Department of Energy，下同。）

▲▼ 鮭魚加農砲。（圖／翻攝自Youtube／U.S. Department of Energy ）

▼ 鮭魚衝出管道後直接衝入水中。

▲▼ 鮭魚加農砲。（圖／翻攝自Youtube／U.S. Department of Energy ）

此外，網路影片中的鮭魚加農砲為舊型，須由工人親手把魚放入管道中，但加農砲經過升級改版後，已經可以讓鮭魚自行游進加農砲內，而且全程全自動化操作，電腦會透過掃描器讓鮭魚進入管道內，阻止其他魚類進入。

這段影片曝光後，不少有網友笑說，「肯定沒有魚友們相信它們竟然辦到了」、「省去數十天的時間了」，然而，仍有不少人擔心鮭魚在過程中可能感到不適，像是有網友諷刺地說，「看起來不會造成精神創傷呢」、「如果魚有幽閉恐懼症怎麼辦」、「如果他們之前沒有，現在肯定有了」。

此外，美國CNN報導也提到，雖然魚從管道另一端出來之後，實際上只有短短數秒鐘，但說不定它們可能覺得像過了幾年。

但面對網友的質疑，執行長布萊恩（Vince Bryant）引述西北太平洋國家實驗室（Pacific Northwest National Laboratory）4月份的一項研究指出，研究發現鮭魚通過大砲回到家鄉的方式，比魚道等傳統方式所受的傷害來得小，對他們而言「這是一趟舒適的旅程」，鮭魚不會有壓力。

目前，據悉該公司已經售出20門鮭魚加農砲，而且價格比傳統魚階還便宜，之前製造過最長的軌道紀錄超過1700英尺（約518公尺）。因此，對於多數人的質疑，布萊恩反擊道，人們都覺得很瘋狂，「但這是一筆真正的交易，不只是網路上的影片而已。」

關鍵字： 鮭魚加農砲Salmon CannonWhooshh InnovationsVince Bryant北美要聞

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