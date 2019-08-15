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金母橋溪水暴漲！台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被洪水吞噬

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▲▼巴掌溪2.0！台中7浪犬腳下只一小塊草皮　下秒被暴漲溪水沖走。（圖／翻攝自高雄市關懷流浪動物協會、有點毛毛的）

▲一群狗狗受困在湍急的溪水當中，站在僅存的草地。（圖／網友羅念念授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

台中市上午暴雨部分河川溪水暴漲，有民眾發現金母橋底下出現受困的流浪犬，7隻狗被迫停留在河川的正中央，腳下的草皮被哄水吞噬，逐漸往內縮減，牠們無助的站在原地，圍成圈等待救援。沒想到還未等到救難人員，突然被猛烈的洪水淹沒，全數被沖走。事後台中市動保處的人員趕到，沿著溪水的方向尋找，只找回6隻，不放棄繼續搜救，最後在下游的位置，找到剩下的那1隻。

▲▼巴掌溪2.0！台中7浪犬腳下只一小塊草皮　下秒被暴漲溪水沖走。（圖／翻攝自高雄市關懷流浪動物協會、有點毛毛的）

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▲狗狗能踩的陸地越來越小。（圖／網友羅念念授權提供）

網友羅念念今（15日）中午在臉書貼文求救，「請大家幫幫忙，救救這些恐懼害怕的毛寶貝們！」羅小姐的父親在往太平方向的金母橋底下發現7隻流浪狗，受困在暴漲的溪水當中，當下立即通報求救。等待期間，眼見著水位逐漸升高，狗狗能移動的範圍不斷縮減，最後只能依偎著彼此，繞圈踩著僅剩的陸地，這時突然一陣急流洪水襲來，狗狗全數被沖走，下落不明。

狗狗受困的照片貼出來讓網友難過直呼，「根本是八掌溪2.0！」、「消防隊沒法救嗎」、「我看到這照片，也是想到八掌溪....好難過」、「浪浪的悲歌....沒有任何權利活下去」、「 看了好難過，牠們也是一條命」、「知道後續」，也有網友表示，「目前私人救援已快到現場，繼續尋找還有生存的狗狗」。

▲▼巴掌溪2.0！台中7浪犬腳下只一小塊草皮　下秒被暴漲溪水沖走。（圖／翻攝自高雄市關懷流浪動物協會、有點毛毛的）

▲▼高雄市關懷流浪動物協會到台中救援其他受困浪犬。（圖／翻攝自高雄市關懷流浪動物協會）

▲▼巴掌溪2.0！溪水暴漲台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被洪水沖走。（圖／翻攝自高雄市關懷流浪動物協會臉書）

台中市動物之家的秘書姜淑芳表示，今日上午11點30分接獲1999通報，得知有狗受困在沙洲，隨即派遣人員救援。當場時犬隻已被洪水沖落，不在原本的位置，幸好沿途有遮蔽物阻擋水流，救援隊與高雄市關懷流浪動物協會的人員沿著岸邊尋找，在下游處發現6隻浪犬已自行上岸，剩下的1隻在不遠處也平安爬上岸，目前所有犬隻都已安全上岸。

協助救援的高雄市關懷流浪動物協會事前也到另一處溪邊，在下游處救起另一隻怕人的狗狗，根據通報人指出，這隻狗已經停留約10幾天，「牠站在石頭上徬徨無助，但是看到人又想跑」，救援人只好員兩面夾擊，才將受困的犬隻撈上岸。同時他們也向政府呼籲，「狗也是一條生命，希望政府能更重視動物救援這一塊」。

關鍵字： 台中市溪水流浪狗草皮洪水

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